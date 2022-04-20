Simetra добавила новые модули в платформу RITM3

Компания Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, выпустила масштабное обновление многофункциональной цифровой платформы RITM3 (Realtime Integrated Transport Monitoring & Modelling & Management), которое не только расширяет возможности RITM3, но и делает работу с уже существующими модулями удобнее. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Одно из наиболее важных обновлений — развитие собственных алгоритмов транспортного моделирования, а также создание нового модуля «Координированное управление движением» в интеграции с несколькими АСУДД и модельными структурами данных. Модуль координированного управления движением разработан в тесном сотрудничестве с несколькими разработчиками АСУДД, поэтому работа с ним, в большинстве случаев, будет достаточно быстрой и не очень трудоемкой. В платформе также появился новый компонент «Мониторинг транспортных средств», позволяющий визуализировать местоположение транспортного средства (ТС) на карте и треки ТС и отображать график скорости для каждого объекта и проводить сравнение треков двух ТС. В компоненте существует возможность настройки гибких пользовательских фильтров для анализа и просмотра любых атрибутов ТС.

«RITM3 — российский программный продукт, позволяющий осуществлять расчеты как для динамических, так и для статических транспортных моделей. Ноу-хау Simetra постоянно развивается, получая все новый функционал. В этот раз акцент сделан на дополнительных возможностях для эффективного моделирования. Это предоставит транспортным инженерам, работающим с платформой, еще большие возможности для необходимых изысканий», — сказал Андрей Прохоров, директор московского филиала Simetra.

Модуль «Моделирование и прогнозирование» теперь включает в себя компонент «Сценарные расчеты», а также отдельные инструменты по визуализации расчетов динамической и статической транспортных моделей. Это упростит и ускорит работу по моделированию и сравнению различных сценариев.

Существенное обновление получил и модуль «Ситуационный центр», который теперь называется «Контроль эффективности интеллектуальных транспортных систем». Теперь он включает в себя компоненты «Информационная панель/Дашбоард» и «Графики/Отчеты» с расширенными возможностями по формированию удобной и наглядной инфографики.

Модуль «Цифровой двойник» также был доработан и теперь включает в себя необходимый функционал для работы с транспортными моделями – базовый «Редактор модели» (граф индивидуального транспорта и районы, коннекторы), «Редактор организации дорожного движения и событий», а также «Редактор общественного транспорта» (пассажирский транспорт).

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Модульная аналитическая система RITM3 помогает принимать решения для управления транспортными системами городов, регионов и промышленных объектов. Программный комплекс был разработан специально для центров организации дорожного движения, транспортного планирования и управления. Модули позволяют контролировать состояние транспортной системы, моделировать и прогнозировать транспортные потоки. RITM3 состоит из ряда модулей, часть из них предназначены для государственного управления транспортными потоками в городах и администрирования интеллектуальных транспортных систем.

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Simetra (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании – научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного.

Еще одно направление деятельности компании – разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов на базе уникальной разработки и поставка программных продуктов немецкой компании PTV Group для создания транспортных макро- и микромоделей, а также продуктов Schlothauer & Wauer для разработки программ светофорных объектов и автоматизированных адаптивных систем по управлению дорожным движением (АСУДД).