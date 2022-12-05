На ЦКАД метеомониторинг снизил аварийность на дорогах

Компания «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика») проанализировала влияние информированности водителей о метеоусловиях на дорожную безопасность и выяснила, что наиболее высокий эффект от применения метеостанций в рамках автоматизированной системы управлениях дорожным движением (АСУДД) демонстрируется в зимние месяцы. Именно в этот период из-за сложных погодных условий повышается риск возникновения аварий на дорогах. В целом информирование о погодных условиях на дорогах позволяет снижать аварийность и степень тяжести ДТП от 10 до 20%.

Для анализа использовались статистические данные метеостанций, установленных на Центральной кольцевой автодороге. Метеооборудование, интегрированное в интеллектуально-транспортную систему ЦКАД, внедренной компанией «Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика»), помогает прогнозировать и заблаговременно оповещать водителей о необходимости снизить скорость при неблагоприятных погодных условиях, что способствуют повышению уровня безопасности на дорогах.

ЦКАД оснащена метеостанциями, которые отслеживают различные метеопараметры: температура воздуха, скорость и направление ветра, температура поверхности дорожного покрытия, видимость, интенсивность и количество осадков, относительная влажность, атмосферное давление.

Наибольшее негативное влияние метеоусловия оказывают зимой, именно поэтому основная доля оповещений системы о погоде – около 83% – приходится на зимний период. Также наиболее часто уведомления поступают при смене сезонов, особенно при температуре, граничащей с 0°С.

По статистике на ЦКАД метеостанции информирует водителей о таких неблагоприятных погодных условиях как скользкая дорога в 51% случаях от всех метеосообщений системы, боковой ветер составляет 27%, недостаточная видимость или туман – 19%, о снегопадах зафиксировано 3% сообщений.

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На основе данных с метеостанций, размещенных на ЦКАД, декабрь является самым сложным с точки зрения метеоусловий. В этот месяц фиксируется больше всего оповещений. А самым благоприятным месяцем является июнь – менее 1% уведомлений от общего количества.

«Погодные условия оказывают огромное влияние на безопасность дорожного движения. Оповещения, которые поступали с метеостанций на ЦКАД на табло переменной информации позволили заранее предупреждать водителей о плохих погодных условиях и оперативно влиять на их скоростной режим. Ведь наибольшее количество ДТП происходит из-за неправильного выбора скорости движения. Благодаря информированию водителей о погодных условиях аварийность на дорогах может снижаться до 20%. А в результате комплексной работы автоматизированной системы управления дорожным движением, которая включает выявление инцидентов, информирование водителей, мониторинг транспортных потоков удалось сократить количество ДТП практически в два раза», – сказал Марсель Нигметзянов, генеральный директор компании «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика»).