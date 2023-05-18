Дальний западный обход Краснодара поедет на отечественных технологиях

Новый скоростной участок трассы М-4 «Дон» – Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) оборудуют отечественными технологиями, повышающими безопасность на дороге. Комплекс интеллектуальных транспортных решений, основанный на автоматизированной системе управления дорожным движением, внедрит компания «Казань-nелематика» (входит в концерн «Телематика»). Решение позволит управлять дорожным движением и информировать водителей о дорожной ситуации. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

Для повышения дорожной безопасности на дальнем западном обходе Краснодара будет работать автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД). Для этого на трассе установят более 480 единиц интеллектуального оборудования: камеры, детекторы транспорта, метеостанции. При возникновении на дороге внештатной ситуации на информационных табло, установленных на трассе, появятся соответствующие сообщения для водителей. Благодаря этому они смогут заранее снизить скорость, изменить полосу движения или скорректировать маршрут.

«На ДЗОК автоматизированная система управления дорожным движением выведет взаимодействие автомобильного транспорта с дорогой на новый уровень, сделав перемещение по магистрали более комфортным и безопасным. Сведения, полученные с камер, детекторов транспорта и другого интеллектуального оборудования сформируют наиболее оптимальные рекомендации на пути следования для всех участников движения. Гибкость и вариативность технологий концерна «Телематика» позволяют нам комплексно подходить к реализации проектов по всей России и подобрать именно тот набор решений, который поможет повысить безопасность и эффективность транспортного процесса на конкретном участке дороги», - сказал Марсель Нигметзянов, заместитель генерального директора концерна «Телематика».

Взимание платы на ДЗОК, как и на всей трассе М-4 «Дон», будет работать по барьерному типу на решении отечественной разработки. Внедрит его и оборудует пункты взимания плат компания «Рутолл» (входит в концерн «Телематика»). На ее программных и аппаратных решениях с 2012 г. эксплуатируется платность почти на всей протяженности ключевой транспортной артерии юга России – М-4 «Дон».

Запуск дальнего западного обхода Краснодара является частью проекта по развитию автомобильных подходов к Крымскому мосту. Протяженность скоростной магистрали составит 51,2 км. Открытие движения по этому участку запланировано на лето 2023 г. ДЗОК позволит не только сократить время на пути из центральных регионов к Черному морю, но и улучшить дорожную ситуацию в Краснодаре за счет сокращения транзитного трафика.

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Концерн «Телематика» — разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.

«Казань-Телематика» (входит в концерн «Телематика») – российская компания, реализующая проекты национального масштаба по разработке, интеграции и эксплуатации комплексных интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Компания является вендором и предлагает собственные технические решения в транспортной отрасли - безбарьерная система взимания платы «Свободный поток», автоматическая система весогабаритного контроля и др.

«Рутолл» (входит в концерн «Телематика») – российский разработчик комплексных решений для платных дорог. Компания специализируется на разработке систем идентификации, мониторинга и взимания платы барьерного и смешенного типа (с пунктами взимания платы на въезде на платные автодороги).