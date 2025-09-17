Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Коммуникации 360
УПОМИНАНИЯ
|17.09.2025
|МТС предложила бизнесу единую подписку на мобильную связь и платформу для онлайн-коммуникаций 1
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13747 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 451 1
|Головин Дмитрий 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153182 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.