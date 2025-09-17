МТС предложила бизнесу единую подписку на мобильную связь и платформу для онлайн-коммуникаций

МТС и «МТС Линк», платформа для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы, представили комплексный продукт для бизнеса «Коммуникации 360». Продукт включает в себя доступ к мобильной связи, онлайн-звонкам и корпоративному мессенджеру с функциями на основе искусственного интеллекта. Благодаря решению компании смогут экономить до 30% бюджета на коммуникации в год. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В продукт «Коммуникации 360» входят годовой доступ к сервисам для коммуникаций и совместной работы от «МТС Линк» («Встречи», «Чаты» и «Доски»), а также абонентские номера от МТС с доступом к тарифу «Умный бизнес М». В сервисах «МТС Линк» пользователям без дополнительных затрат доступен ИИ-ассистент, который помогает лучше структурировать онлайн-общение: выдает резюме непрочитанных сообщений, подводит итоги совещаний, напоминает о задачах, погружает в контекст прошедших встреч и переписок.

Малому и среднему бизнесу доступен один из трех пакетов: «Лайт» (для небольших команд, включает в себя пять лицензий «МТС Линк» и до пяти абонентских номеров МТС), «Медиум» (10 лицензий и до 10 номеров) и «Супер» (20 лицензий и до 20 номеров), также возможны индивидуальные конфигурации тарифа. В зависимости от выбранного варианта, малый и средний бизнес в Москве экономит от 38 до 153 тыс. руб. в год.

«МТС — единственный в России оператор мобильной связи, имеющий в своем портфеле решение для бизнес-коммуникаций. Благодаря многолетней экспертизе в телекоммуникациях и глубокой интеграции продуктов экосистемы, сегодня МТС предлагает бизнесу комплексный продукт, который полностью закрывает потребности в инструментах для общения и командного взаимодействия. В фокусе — бескомпромиссное качество связи и удобство использования как в небольших, так и в крупных компаниях. Дополнительная ценность — оптимизация рабочих процессов с помощью встроенного искусственного интеллекта. Исследования показывают, что инструменты «МТС Линк» на основе ИИ помогают экономить до 12,2 часов в неделю на каждого сотрудника», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

Подключение продукта «Коммуникации 360» доступно до 31 декабря 2025 г.