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«МТС Линк» выходит на рынок Белоруссии

Платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» объявила о выходе на международный рынок. Первым шагом станет начало продаж цифровых решений для крупного бизнеса в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Белорусским заказчикам будет доступно два варианта инсталляции платформы. Организации с повышенными требованиями к условиям хранения данных смогут развернуть решение на собственных серверах. Клиенты, которые предпочитают создавать более гибкую ИТ-инфраструктуру и поэтому выбирают облачное программное обеспечение, смогут развернуть платформу в частном белорусском облаке МТС.

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«МТС Линк» планирует осуществлять продажи через «МТС Белинвест» — официальное представительство МТС в Белоруссии — и через партнерский канал. Серверная версия платформы «МТС Линк» уже тестируется в разных сферах бизнеса в Белоруссии.

«В Белоруссии мы планируем сделать акцент на продажи серверной версии нашей платформы. Этот вариант инсталляции обеспечивает полный контроль над хранением данных. При этом по функциональности on-premise версии наших сервисов практически ничем не уступают облачным. В частности, мы внедряем в них инструменты для повышения эффективности рабочих процессов на основе искусственного интеллекта. Сегодня серверные версии есть у всех ключевых продуктов «МТС Линк». Кроме того, мы готовы под ключ оснащать офисы в Белоруссии комплексными решениями для гибридных коммуникаций, включающими в себя оборудование для переговорных комнат и серверное программное обеспечение», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

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