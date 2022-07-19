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Спутниковые снимки будут использовать для контроля за городским имуществом

В столице появится еще один инструмент дистанционного мониторинга территорий и контроля за использованием городского имущества. В этом помогут снимки с космоса. Проект по выбору лучшего программного обеспечения по анализу спутниковых снимков сверхвысокого разрешения с применением алгоритмов искусственного интеллекта и дальнейшей его апробации (или тестирования) открывают столичные Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости и Департамент информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

«В рамках проекта пройдет сравнительное тестирование нескольких решений, которые должны будут анализировать спутниковые снимки и определять на территории города такие изменения, как появление или исчезновение объектов капитального строительства, временных строений и строительных площадок, определять границы земельных участков, а также выявлять пространственные изменения зданий, временных строений и строительных площадок. Результат работы решений поможет выявить объекты с признаками возможных нарушений. После выбора лучшего решения, в случае его успешной апробации, будет обсуждаться практическое применение космоснимков в работе Госинспекции», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Москва внедряет искусственный интеллект в отрасли, где нужен постоянный контроль и оперативное распознавание нарушений. Уже два года за состоянием городского имущества следят при помощи снимков с квадрокоптеров и камер городского видеонаблюдения, отметил Дмитрий Головин, начальник управления городского видеонаблюдения столичного Департамента информационных технологий.

«Спутниковая съемка и анализ полученных изображений – следующий этап внедрения искусственного интеллекта для решения городских задач. Новый функционал позволит инспекции автоматизировать рутинную работу ведомства, а также сократить бюджетные расходы благодаря своевременному предотвращению правонарушений», – добавил он.

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Он отметил, что точность геодезической привязки снимков составляет 1:10000 (один сантиметр соответствует 100 метрам), а пространственное разрешение фотографий – от 0,5 до 0,3 метра на пиксель. Благодаря такому качеству получаемых изображений система может эффективно распознавать возникновение строительных площадок, в том числе на месте пустырей или зеленых зон, определять расширение границ здания или участка, крупные разрытия, определять увеличение площади строения с момента предыдущей съемки и многое другое.

Среди современных инструментов дистанционного контроля ведомство уже успешно применяет искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы, камеры городского видеонаблюдения, квадрокоптеры и робособак.

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