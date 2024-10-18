«1С» взвинтит цены на ПО от 10 до 18 процентов. Все из-за жадных программистов

«1С» готовится поднять цены на свои продукты, мотивируя свое решение инфляцией и необходимостью платить высокую зарплату разработчикам и повышать ее. В зависимости от вида ПО цены подскочат на 10-18% уже в 2025 г., и пока нет гарантии, что новые расценки установятся надолго.

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Компания «1С» решила повысить цены на свое программное обеспечение. Удорожание будет радикальным – как пишет РБК, платить за ПО «1С» уже совсем скоро придется минимум на 10% больше в сравнении с нынешними расценками, а некоторые разработки подорожают и вовсе на 18%.

По информации РБК, ссылаясь представителя «1С», рост цен – это следствие инфляции и, к тому же, он плановый. По итогам 2023 г. инфляция официально составила около 7%. Также собеседник РБК упомянул и другую причину – цены на ПО выросли потому, что компании приходится платить больше денег программистам.

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«Функциональность продуктов непрерывно развивается. Затраты на разработку, включая рыночные зарплаты программистов и оборудование, растут достаточно заметно. Надо учитывать, что большую часть этого повышения получат наши партнеры-внедренцы (скидка «1С: Франчайзи» составляет 55% от розничной цены). Зарплаты специалистов и другие затраты наших партнеров тоже растут, а мы должны заботиться о рентабельности их работы», – сказал собеседник издания.

Когда и как

По информации РБК, основная часть разработок «1С» подорожает на 14%. Цены «на самую массовую группу лицензий, на рабочие места» вырастут на 10%, а «на некоторые позиции» – на 18%. Какие конкретно продукты насколько подорожают, издание не сообщает.

Расценки на лицензии «Проф», ориентированные на небольшие фирмы до 500 одновременно работающих пользователей, будут проиндексированы 1 апреля 2025 г. Крупные же компании, которые покупают лицензии «Корп», станут платить за них больше с 1 июля 2025 г.

Цены вырастут не сразу – «1С» дала своим нынешним и потенциальным клиентам время на подготовку к новым тратам. Цены поползут вверх, начиная с апреля 2025 г.

В компании прокомментировали изменения расценок, заявив, что иностранные аналоги ее разработок все равно стоят дороже, но конкретных примеров не привели. Среди основных конкурентов «1С» – немецкая SAP и ERP-системы американской Oracle. Они обе ушли из России, Oracle к тому же довела свое юрлицо до банкротства, но их софтом в России по-прежнему активно пользуются. В сфере ERP основным клиентом «1С» является «Галактика».

До ухода с рынка западных компаний, по итогам 2020 г. доля «1С» на рынке ПО для автоматизации бизнеса составляла 39,2% (статистика исследовательской компании IDC). Это второе место после SAP с 42,4%. далее следовали Microsoft (7,4% ), Oracle (4,8%) и «Галактика» (3,6%).

Что-то не сходится

«1С» не раскрывает абсолютные показатели и данные о продажах всех своих разработок. Однако известно, что за период 1 января по 30 сентября 2024 г. продажи лицензий «1С: Предприятие» и других сервисов компании по подписке показали почти 17-процентный рост в денежном выражении год к году, пишет РБК.

АО «1С», основное юрлицо компании, по итогам 2023 г. продемонстрировало 2-процентный рост выручки к 2022 г. – она составила 358,4 млн руб. В то же время чистая прибыль компании за тот же период выросла почти в пять раз – с 3,26 до почти 16,1 млрд руб. (данные «Контур.Фокуса»).

Также стоит напомнить, что летом 2023 г. несколько российских разработчиков ПО подписали «Ценовую хартию социально ответственного ИТ-бизнеса», а этот документ накладывает на подписавшуюся компанию ограничение цен на программное обеспечение. В частности, действующие цены на ее ПО «будут соотноситься с ценами на ту же дату предыдущего года, скорректированными с учетом годового индекса потребительских цен по данным Росстата (плюс норма прибыли в размере не более 15%)», пишет РБК.

Нарушившая условия хартии компания лишается аккредитации Минцифры, что ведет к потере всех льгот, включая отсрочку от армии и ипотеку по низкой ставке для сотрудников и сниженные налоговые отчисления. Подпись «1С» под документом тоже стоит. Хартия действует до 2028 г.

К слову, одна из льгот – это нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний, который стал таковым весной 2022 г. С 1 января 2025 г. его повысят до 5%, и многие российские разработчики ПО поспешили заранее поднять цены на свои программы. В перечне обоснований 10-18-процентного роста цен, приведенных «1С», повышение налоговых отчислений не упоминается.