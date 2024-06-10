Власти России: Пик поддержки и стимулирования ИТ пройден

В России планируют постепенно сокращать и свести на нет меры стимулирования молодежи идти в ИT. Теперь власти хотят, чтобы росло число инженеров.



Пик льгот пройден

В России будут сокращать стимулирование молодежи идти в ИT-сферу, при этом фундаментальные инженерные специальности, наоборот, получат поддержку, приводит РИА «Новости» заявление замглавы Администрации Президента Максима Орешкина.

«И вот с точки зрения поддержки и стимулирования молодежи идти в ИT мы точно прошли пик. Я думаю тех условий, которые были в 2023-2024 гг. с точки зрения налогообложения, различных программ и так далее – это уже позади, шаг за шагом будет сходить на нет. А, например, фундаментальные инженерные специальности, наоборот, находятся на подъеме определенном и здесь поддержка будет больше», — уточнил Орешкин.

Баланс спроса и предложения

Для сотрудников ИТ-компаний в России предусмотрены льготы. В частности, им предоставляется возможность купить квартиру или дом в ипотеку по ставке не выше 5% годовых, а мужчины получают право на отсрочку от армии.

В апреле 2024 г. CNews уже писал о том, что Минфин поддержал идею лишить российских ИТ-специалистов льготной ипотеки. Программа должна завершиться в конце 2024 г., и ее предлагается не продлевать. Обычным гражданам кредиты на жилье все чаще выдаются под 20% годовых и более.

По мнению Орешкина, государство должно смотреть на более длительную перспективу развития тех или иных отраслей: «На длинном горизонте стратегическом для страны какие-то направления просаживаются, когда много людей идет в одно место, понятно, что там получить интересные проекты для своего развития просто неоткуда – слишком много людей становится в каком-то направлении и слишком много людей теряется на этом пути. А другие направления наоборот просаживаются, людей там нету, потом, когда там появляются проекты, сразу возникает дефицит».

Задача государства, считает чиновник, состоит в том, чтобы «такие искажения убирать»: «Просто по ИT мы попали в ситуацию, когда спрос у нас просто в разы превысил то, что есть с точки зрения предложения. И здесь большая поддержка здесь и сейчас приведет к определенному перепроизводству в будущем».

В августе 2023 г. глава Минцифры Максут Шадаев говорил о дефиците около 700 тыс. человек в этой отрасли. Многие из ИТ-шников, к слову, переезжают в Европу через приобретение вида на жительство.

Российские работодатели часто тратят до полугода на поиски ИТ-кадров с опытом работы. Некоторые компании готовы на работу специалистов без профильного образования, лишь бы у них был багаж необходимых знаний и навыков. И часто зарплатное предложение становится козырем – компании, готовые платить хорошие деньги за труд опытного ИТ-шника, закрывают вакансии в три раза быстрее.

Другие ограничения поддержки ИТ

ИТ-компаниям тоже урезают льготы. В начале июня 2024 г. Президент России Владимир Путин поручил установить для них ставку налога на прибыль в 5%. Она будет действовать до 2030 г. включительно. Компании, аккредитованные Минцифры, с 2020 г. платили налог на прибыль по ставке 3%, а с 2022 г. она была обнулена.

В июне 2024 г. стало известно, что Минцифры планирует ужесточить требования к ИТ-компаниям, которые получают льготы. В обозримом будущем их могут начать лишать поблажек только лишь за то, что они не вкладываются в российское ИТ-образование и не помогают отечественным вузам. Какие именно льготы отнимут у бизнеса, власти не уточняют.