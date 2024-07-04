Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза

Российские производители ПК и прочей электроники продемонстрировали очень серьезный рост бизнеса. За год их оборот вплотную приблизился к 330 млрд руб., что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это отражено в официальной статистике Росстата.

Обороты – на взлет

В России по итогам мая 2024 г. оборот компаний, занятых производством компьютеров, а также различных электронных и оптических изделий, вырос на 95,4% год к году. Другими словами, он стал больше почти в два раза всего за год, гласит статистика, опубликованная Росстатом.

В деньгах оборот таких компаний в мае 2024 г. достиг 327,7 млрд руб. Прирост к апрелю 2024 г. составил 8,7%.

С одной стороны, сумма поистине гигантская, но, с другой, обязательно следует учитывать особенности официальной статистики Росстата. В частности, аналитики объединили в одну категорию и компании по производству компьютеров, фирмы, собирающие газовые счетчики, и различное медицинское оборудование. Даже производителей телевизоров посчитали, что в результате и дало столь впечатляющие показатели роста.

Если присмотреться чуточку внимательнее

В отчете Росстата есть более детальный разбор доходов компаний, и на самом деле показатели российских ПК-вендоров не столь выдающиеся. Впрочем, без роста они все же не остались.

Инвестпортал Хабаровского края Российская ИТ-сфера демонстрирует уверенный рост

Так, выпуск компьютеров и комплектующих в мае 2024 г. в России подскочил на 50,4% год к году, то есть в полтора раза. В деньгах он равен 10,2 млрд руб., а в сравнении с апрелем 2024 г. рост составил 9,6%

При этом объем выпуска счетчиков газа в стране Росстат фиксирует не в миллиардах рублей, а в тысячах штук. В мае 2024 г. он составил 158 тыс. шт. и вырос почти на 54% год к году.

Изделия из категории «Аппаратура радиолокационная, радионавигационная

и радиоаппаратура дистанционного управления» вновь измеряется в деньгах – 29,9 млрд руб. (рост 48,2%), а «Схемы интегральные электронные» – снова в натуральном выражении. В мае 2024 г. их было произведено 42,8 млн, что на 33,4% больше, чем годом ранее. В Росстате подчеркнули, что в тех категориях, которые измеряются в деньгах, темпы роста рассчитаны исходя из фактических цен соответствующего периода.

Программный код приносит деньги

Статистика Росстата гласит, что деятельность в области информации и связи в мае 2024 г. показала в сумме 30,9-процентный рост оборота по сравнению с маем 2023 г. – он составил 753,3 млрд руб. Сюда входят несколько видов деятельности – например, оборот компаний в сфере телекоммуникаций за отчетный период вырос на 7,3% до 221,3%.

При этом деятельность в области информационных технологий показала 49,3-процентный рост оборота год к году – до 142,7 млрд руб.

Но еще более выгодным оказалось написание программного кода. Обороты компаний, работающих в сфере разработки ПО, а также оказывающих консультационные и другие сопутствующие услуги в данной области, показали 46-процентный рост год к году и достигли 289,5 млрд руб.

Последнее, впрочем, может быть связано с тем, что на протяжении всего 2023 г. российские разработчики регулярно повышали цены на плоды своего труда. Так, в ноябре 2023 г. CNews писал, что с начала 2023 г. цены на российское ПО выросли на 10-40% в зависимости от типа программы и пожеланий ее разработчика. При этом в начале лета 2023 г. многие разработчики подписали хартию, существенно ограничивающую свободу в плане переписывания ценников вплоть до 2028 г.

Документ этот не работает и в 2024 г. Компании из ИТ-отрасли с 2025 г. будут платить 5-процентный налог на прибыль, который сейчас составляет 0%, и первыми, кто на это отреагировал, притом сильно заранее, стали именно разработчики ПО. Как сообщал CNews, российский софт за первые пять месяцев 2024 г. подорожал сильнее, чем за весь 2023 г.