Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по обширной и важной теме государственных и муниципальных закупок по Закону № 44-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (44-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Готовые решения (Проф) – это фирменные авторские материалы «КонсультантПлюс» с информацией о том, как действовать в той или иной ситуации: простые и понятные ответы на актуальные вопросы; нюансы различных ситуаций; практические примеры; образцы заполнения документов; ссылки на дополнительные материалы по теме.

Все материалы ежедневно обновляются.

Подготовлено 130 «Готовых решений (Проф)», из которых специалисты узнают, например: как провести срочную (экстренную) закупку по закону № 44-ФЗ; как проверяют участника закупки на соответствие единым требованиям; как оформить приемку капитального ремонта по закону № 44-ФЗ; какие особенности учесть при закупке отдельных видов товаров (работ, услуг), в том числе мебели, образовательных услуг, лизинга, доступа к сети интернет и др.; как действовать при получении предписаний и представлений контрольных органов; какие особенности учесть при закупке продуктов и услуг общественного питания; можно ли закупить компьютеры с предустановленным программным обеспечением; как получить независимую гарантию для обеспечения заявки, исполнения контракта, гарантийных обязательств; какой порядок закупки автомобиля; как заключить контракт с единственным поставщиком и др.

В «Готовых решениях» освещены не только общие, но и специальные вопросы. Есть ссылки на правовые акты и письма госорганов.

Новый продукт «Готовые решения (Проф). Госзакупки (44-ФЗ)» расширяет линейку «Готовых решений» «КонсультантПлюс» с ответами на популярные вопросы, с которыми сталкиваются в своей работе специалисты компаний. Напомним, в 2023 г. выпущены аналогичные продукты для бухгалтеров и кадровиков: «Готовые решения (Проф). Налог на прибыль» и «Готовые решения (Проф). Кадры (увольнение)».