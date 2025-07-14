С начала 2025 г. на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в эксплуатацию ввели три новых объекта

На площадках «Руднево» и «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли летно-испытательный административно-производственный и лабораторно-промышленный комплексы. Общая площадь застройки превысила 63 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках поручений Сергея Собянина город планомерно развивает особую экономическую зону “Технополис Москва”. В ОЭЗ работает свыше 230 высокотехнологичных предприятий, и их количество продолжает увеличиваться. Учитывая растущую потребность компаний в современной научно-исследовательской и промышленной инфраструктуре, на площадках “Руднево” и “Алабушево” особой экономической зоны в 2025 г. ввели в эксплуатацию три новых объекта: летно-испытательный комплекс для разработчиков и производителей БПЛА, административно-производственный корпус для локализации предприятий, специализирующихся на выпуске беспилотных авиасистем и медицинских изделий, а также лабораторно-промышленный комплекс, где появится инновационное производство», – сказал Максим Ликсутов.

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны, завершено строительство современного промышленного комплекса площадью 26,6 тыс. кв. метров. Внутри разместятся высокотехнологичные предприятия, в том числе уникальное производство фотонных интегральных схем. Также в здании расположится Московская испытательная лаборатория микроэлектроники, совместный проект правительства Москвы и АО «Микрон».

В индустриальном парке «Руднево» ввели в эксплуатацию трехэтажное административно-производственное здание. Внутри будут изготавливать беспилотные авиационные системы, медицинские изделия, продукцию для горной и тяжелой промышленности.

Кроме того, на площадке «Руднево» в начале 2025 г. открыли уникальный летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем. Там будут испытывать новые разработки и обучать операторов БПЛА.

«За время деятельности ОЭЗ “Технополис Москва” компании вложили в развитие высокотехнологичных производств более 255 млрд руб. и создали свыше 22 тыс. рабочих мест. Сегодня в особой экономической зоне столицы свою деятельность ведут более 230 предприятий, из которых 123 имеют статус резидента и получают ряд налоговых преференций», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание объектам промышленной инфраструктуры. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, на каждом этапе возведения промышленно-производственных комплексов инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы проводили выездные проверки. Для осуществления инструментального контроля качества выполняемых работ и применяемых стройматериалов привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз. По результатам итоговых проверок Комитет оформил заключения о соответствии построенных объектов утвержденным проектам, после чего выдал застройщикам разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» дает компаниям значительные налоговые льготы и преференции. Например, обнуляется НДС на ввоз товаров, имущественный, земельный, транспортный налоги, а налог на прибыль вместо 25% составляет всего 2%. Компании открывают на территории ОЭЗ производства и разрабатывают инновационную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, медицине, фотонике и других перспективных отраслях.