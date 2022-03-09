«Бутис» будет выпускать на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» до 5 тыс. радиочастотных фильтров в год

Компания «Бутис», локализовавшая производство на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», создала радиочастотные фильтры, которые улучшат параметры радиоаппаратуры, позволят ей работать без помех и более точно передавать данные. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров.

Радиочастотные фильтры – основа любой радиоаппаратуры: от смартфонов, телевизоров и «умных» приборов до систем навигации, управления и связи. Они пропускают полезные радиосигналы, отфильтровывают посторонние, а также помехи.

«Компания-разработчик инновационных изделий для радиоаппаратуры предложила новый продукт – термокомпенсированные фильтры для навигационных модулей, устройств радиосвязи и управления, аппаратуры гражданского назначения. Это позволит радиоэлектронной промышленности улучшить параметры выпускаемой продукции, а также разработать новые устройства с улучшенными параметрами. Использование таких фильтров даст технике на их основе функционировать без помех и более точно передавать данные. Всего предприятие сможет выпускать до 5 тыс. фильтров в год», – сказал Александр Прохоров.

Сейчас наиболее популярны пьезоэлектрические фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Их главный недостаток – зависимость от температуры, при изменениях которой все характеристики смещаются и фильтр работает не на заданных радиочастотах, а на других. Именно его взялись исправить разработчики из компании «Бутис».

Технологическое решение предприятия позволило втрое повысить температурную стабильность частотных характеристик ПАВ-фильтров. Экспериментальный образец навигационного приемника избавился от помех спутниковых телефонов и перестал давать ошибочные координаты.

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«Компания «Бутис» с 2018 г. локализовала производство в ОЭЗ «Технополис «Москва», где занимает более одной тысячи квадратных метров на площадке «Печатники», из которых 450 квадратных метров «чистые» комнаты для создания микроэлектроники. Преимущества инфраструктуры и удобство логистики, а также возможности по промышленной кооперации, доступные предприятиям ОЭЗ Москвы, помогли компании разработать действительно инновационную технологию, решающую серьезную проблему радиоэлектронной промышленности, и претендовать теперь на серийное производство термокомпенсированных фильтров», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

В будущем разработку компании смогут использовать российские предприятия: НПП «Исток им. Шокина», «КБ Навигационной техники», «Аэроприбор-Восход», НИИ Микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и другие.