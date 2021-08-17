Москва укрепила позиции в рейтинге Tech Cities of the Future

Москва улучшила позиции в международном рейтинге Tech Cities of the Future аналитического агентства fDi Intelligence. Российская столица поднялась на четыре строчки и заняла 14 место среди 76 городов Европы, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. В топ-3 списка эксперты включили Лондон, Париж и Дублин.

Рейтинг оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

«Технологическое предпринимательство — перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития — возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, по показателю «Экосистема стартапов» российская столица вошла в топ-10 рейтинга, заняв шестое место в этом разделе.

Кроме того, эксперты рассматривали такие показатели, как «Инновации и привлекательность», «Экономический потенциал», «Эффективность прямых иностранных инвестиций» и «Экономическая эффективность». Максимальное количество баллов по каждому направлению — 10.

«Даже в эпидемиологически сложный год Москве удалось улучшить показатели относительно других городов Европы. В Москве созданы меры поддержки для бизнеса, например предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов. Только с начала года принято 10 решений о предоставлении более чем 10 гектаров земли в аренду без торгов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит семь миллиардов рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс. Оценка экспертного жюри рейтинга Tech Cities of the Future состоит из расчета статистических показателей по пяти ключевым факторам — это экономический потенциал, экосистема стартапов, привлекательность инноваций, экономические затраты, инвестиции», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций. За последние 10 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах почти в 2,7 раза. Всего же на долю Москвы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

«Москва вошла в топ-10 по стратегии привлечения инвестиций и заняла шестое место. Иностранные инвесторы приходят в Москву из стран Европы и Азии, а также из США. Их привлекают благоприятный бизнес-климат в городе, развитая инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров. Кроме того, иностранные инвесторы могут получить от Москвы поддержку наряду с российскими предпринимателями. Так, по последним данным, на 1 января 2021 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Германии составил 7,4 миллиарда долларов, из Франции — 4,6 миллиарда долларов, из Финляндии — 4,1 миллиарда долларов», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В конце июля Департамент инвестиционной и промышленной политики провел семинар по устойчивому развитию. В нем приняли участие технологические стартапы, у которых есть проекты в сфере устойчивой экономики. Приглашенные эксперты и представители крупных корпораций-партнеров поделились рекомендациями по развитию бизнеса.