Инновационное решение для колл-центров разработали в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» - компания «Яго» - разработала программное обеспечение для колл-центров, которое поможет оптимизировать рабочий график сотрудников и зарплатные расчеты. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров.

«Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» в составе кластера информационно-коммуникационных технологий создал две программы, нацеленные на улучшение работы колл-центров, одна из которых автоматизирует расчеты, а вторая – помогает контролировать качество работы. В реализацию своего проекта компания вложила более 2,6 млн руб. инвестиций, и инновационные решения для сферы телефонии стали закономерным результатом», – сказал Александр Прохоров.

Одна из программ предназначена для автоматизации процессов ведения рабочего графика работы сотрудников и расчета заработной платы, предоставления доступа сотрудникам для управления этими процессами. При этом информация сохраняется в системе, по ней строятся выгрузки, позволяющие контролировать и оптимизировать все процессы.

Вторая программа помогает облегчить и ускорить проверку качества работы операторов колл-центров. Это достигается путем автоматизации бизнес-процессов, типовых и рутинных операций – проверки звонков по чек-листам, работы с отчетами, контроля выполнения показателей, проведения тренингов, информирования сотрудников

«Компания “Яго” является резидентом площадки “Печатники” ОЭЗ “Технополис Москва” с 2021 г., в ней трудится более полутора десятка высококвалифицированных специалистов. Современная инфраструктура, комфортная логистика и экономические преференции статуса резидента позволили компании в плановом режиме реализовать свою стратегию по созданию программных решений для колл-центров, спрос на услуги которых постоянно растёт и, по прогнозам, рынок будет увеличиваться в среднем на 7% в год», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Компания «Яго» имеет многолетний опыт работы с крупными колл-центрами. Ее проект на территории ОЭЗ «Технополис Москва» – разработка программного обеспечения, автоматизированных систем для платформ аутсорсинговых контактных центров. Также услугами «Яго» пользуются операторы связи, банки и ритейл.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменты инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем». Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.