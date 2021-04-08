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«Микрон» запустил в производство новые радиочастотные метки для металла

Интеграция Электроника

Резидент особой экономической зоны Москвы компания «Микрон» разработала и запустила в серийное производство RFID-метки для маркировки металла. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

RFID-метки предназначены для использования в автоматизации операционных и технологических процессов, в логистике, инфраструктурных и других системах, требующих маркировки металлических поверхностей, оборудования, деталей, инструментов и других объектов идентификации.

«В Москве работают свыше 50 крупных и средних производителей микроэлектроники, на которых трудятся более 25 тыс. человек, при этом «Микрон» – один из лидеров отрасли. В продуктовой линейке компании более 200 видов различных RFID-меток. Его продукция применяется для различных задач, в том числе учета и инвентаризации, автоматизации складской и торговой логистики, в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях Москвы и других регионов. Новое решение направлено на автоматизацию многих рабочих процессов и адресовано малому и среднему бизнесу за счет доступности цены и простоты использования», - отметил Александр Прохоров.

Новая разработка подтверждает статус «Микрона» как одного из ведущих технологических производств особой экономической зоны Москвы, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«У предприятия порядка 90 патентов на изобретения и свидетельств о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, что свидетельствует о его инновационности. Производитель постоянно расширяет ассортимент своей продукции, обеспечивая процессы цифровизации бизнеса и городской инфраструктуры. Новые метки для маркировки металла – яркий пример такой деятельности. Статус резидента ОЭЗ Москвы позволяет предприятию использовать льготный налоговый и таможенный режим для более эффектной реализации своих проектов, в том числе внедрения новых технических решений в интересах промышленности, города и удобства его жителей», - сказал Геннадий Дегтев.

Новые метки работают как на металлических, так и на стеклянных поверхностях, подчеркнул заместитель генерального директора по производству «Микрона» Сергей Ранчин.

«Для данного продукта мы спроектировали пятиуровневую структуру, которая обеспечивает устойчивое считывание на металлических поверхностях, а также на стеклянной таре с жидкостью. В продуктовом портфеле «Микрона» представлено шесть меток для металла, как корпусированные, так и самоклеящиеся, что дает хороший выбор функциональных возможностей для задач автоматизации, которые сейчас для всех актуальны», - сказал Сергей Ранчин.

RFID-маркировка имеет ряд важных преимуществ, в том числе групповое и слепое считывание на расстоянии, прочность и устойчивость к воздействиям, возможность персонификации, невозможность подделки, что делает ее удобным инструментом везде, где требуется оцифровать физические объекты - от заводов и ферм до стадионов, библиотек и торговых центров.

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