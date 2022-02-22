В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили в производство новое оборудование для дезинфекции медизделий

Резидент столичной особой экономической зоны ТЗМОИ наладил выпуск нового дезинфекционного оборудования и создал комплексное отечественное решение для эндоскопических отделений. Оно адресовано медучреждениям всех уровней – от поликлиник до федеральных центров. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Александр Прохоров.

«В этом году предприятие ТЗМОИ стало производить полностью российские шкафы для сушки и безопасного хранения эндоскопов. Мощности предприятия рассчитаны на изготовление 400 единиц в год. Вместе с ранее созданной резидентом мойкой для эндоскопов оборудование образует первое российское комплексное решение для дезинфекции медизделий. Это еще один вклад в развитие медицинского кластера столичной ОЭЗ, где работают более 30 компаний. Они снабжают своей продукцией Москву и регионы», – отметил Александр Прохоров.

Новое решение резидента столичной ОЭЗ стало итогом модернизации его производства в 2021 г., отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«В результате дооснащения площадки у предприятия ТЗМОИ появилась возможность выпускать больше собственных комплектующих и достигнуть по ряду изделий стопроцентной локализации, то есть выпускать полностью отечественные продукты. Так, в частности, новый комплекс по обработке эндоскопов учитывает как пожелания медиков, так и условия его эксплуатации – особенности воды, воздуха, электронапряжения. Более того, модернизация позволила в прошлом году удвоить объемы выпуска продукции и поставить заказчикам более 500 единиц техники в 50 регионов страны», – сказал Геннадий Дегтев.

Стопроцентная локализация новой продукции позволяет осуществлять поставку изделий в кратчайшие сроки, отметил генеральный директор предприятия Александр Просвиряков.

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«Это важно в условиях пандемии, когда и потребность в технике растет, и есть сложности с импортом комплектующих. Для медучреждений появление единого отечественного комплекса по обработке эндоскопов облегчает эксплуатацию оборудования. Машины имеют одну систему управления с запатентованным программным обеспечением собственной разработки ТЗМОИ. Интуитивно понятный и единообразный алгоритм управления значительно облегчает работу медицинского персонала, минимизирует вероятность ошибок», – отметил генеральный директор ТЗМОИ.

Шкафы для сушки и асептического хранения представлены двумя моделями на 4 и 8 эндоскопов соответственно. Они предусматривают вертикальный способ хранения, рекомендованный производителями эндоскопов. Поступающий в камеру воздух пропускается через систему фильтрации HEPA, затем дополнительно обрабатывается УФ-лампами. Асептическое хранение, то есть сохранение изделий в продезинфицированном состоянии, обеспечивается за счет блокировки поступления «грязного воздуха». Это делается при нагнетании внутри шкафа избыточного давления. В таких условиях эндоскопы могут храниться до 10 суток.

У нового оборудования низкое потребление электроэнергии, которое позволяет экономить ресурсы. Шкаф поставляется вместе с универсальными коннекторами и позволяет подключать эндоскопы разных производителей.