Разделы

Бизнес
|

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой ПО для энергосбережения

Энергосервисная компания «Энергосбережение» получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», где планирует разрабатывать программное обеспечение для управления энергосберегающим оборудованием. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Проект нового резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» – разработка ПО для управления энергосберегающим оборудованием, позволяющим экономить тепловую энергию. Программное обеспечение можно использовать в многоквартирных домах, коммерческих и административных зданиях. Общий объем инвестиций в проект с 2021 по 2024 г. составит более 96 млн руб. Компания планирует создать не менее 55 рабочих мест», – сказал глава департамента.

Компания «Энергосбержение» специализируется на установке энергосберегающего оборудования – автоматизированных узлов управления системой тепло-водоснабжения зданий Москвы. Автоматические узлы не позволяют подавать в батареи помещений излишнюю тепловую энергию, что приводит к ее экономии.

«Для эффективной реализации своих целей компания «Энергосбережение» приняла решение о размещении на территории ОЭЗ «Технополис Москва» в помещениях общей площадью 547 кв. метров на площадке «Печатники». Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в начале 2022 г. Новый резидент поможет усилить кластер энергоэффективных компаний особой экономической зоны столицы», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Энергосбережение» устанавливает энергосберегающее оборудование в многоквартирные дома Москвы за свой счет на основании энергосервисных договоров сроком на 6 лет. Собственники уплачивают компании сумму из части достигнутой экономии. После окончания срока действия договора оборудование бесплатно переходит собственникам жилья. В докладе Минэкономразвития России за 2020 г. компания упоминается как «локомотив энергосберегающих мероприятий на системах ЦО МКД в Москве за счет внебюджетных средств».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают

Власти принудительно сделали «Яндекс» поисковиком по умолчанию на всех гаджетах

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021

РБК привлек партнера для развития RU-Сenter

ФСО вопреки традициям покупает Postgres Pro вместо Oracle

Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей

Обзор Lenovo V14 GEN2: оптимальный ноутбук для бизнеса на платформе AMD

Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей

Показать еще

Наука

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев

Интерфейс мозг-компьютер на нейрозернах — шаг к недостижимым ранее знаниям

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture