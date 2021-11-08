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В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали систему управления подачей медицинских газов

Комплекс диспетчеризации систем медицинского газоснабжения разработала компания, расположенная в особой экономической зоне Москвы, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Новая разработка принадлежит предприятию «МЗ Либерец Рус», которое специализируется на производстве медицинского и инженерного оборудования для распределения медицинских газов. Новый продукт имеет высокую актуальность. Он поможет персоналу медучреждений избегать сбоев и аварий в работе с газораспределительным оборудованием лечебных газов, значительно повысив его надежность, что важно для пациентов, многие из которых сегодня проходят лечение от коронавирусной инфекции», – сказал Александр Прохоров.

Продукция компании из столичной ОЭЗ поставляется в медучреждения столицы и регионов России, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

«Системами от «МЗ Либерец Рус» оснащены больницы Московской и Ленинградской областей, Омска, Екатеринбурга, Оренбурга, Якутии, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. В 2021 г. компания поставила оборудования и комплектующих в 93 медицинских учреждения 48 регионов России», – отметил он.

Комплекс диспетчеризации системы медицинских газов состоит из программного обеспечения и оборудования, которое интегрируется как во вновь создаваемые, так и в действующие системы лечебного газоснабжения. Комплект датчиков и модулей устанавливается в контрольных точках системы, их сигналы обрабатывает и визуализирует программный модуль на рабочем месте диспетчера, таким образом ведется круглосуточный и непрерывный мониторинг параметров работы системы. Контролируются характеристики и работоспособность элементов оборудования источников генерации газов, давление в трубопроводной системе лечебных газов учреждения.

На мониторе диспетчера отображается текущая информация по всем видам лечебных газов: кислороду, закиси азота, воздуху, вакууму, углекислому газу. В случае нештатной ситуации аварийный сигнал поступает диспетчеру, который оперативно определяет место неисправности и оповещает инженерную службу учреждения. Таким образом значительно сокращается время устранения неисправностей и сбоев, что повышает качество работы системы лечебного газоснабжения. Выдача аварийных сообщений возможна на удаленный компьютер, мобильный телефон.

Преимущество нового комплекса в простоте его разворачивания в любой больнице или поликлинике, компактности элементов управления, возможности удаленного сбора показаний и состояния инженерных систем медицинского газоснабжения.

Архив показаний может храниться в течение 90 дней, а содержащаяся информация защищена с помощью паролей и шифрования. Архивация дает возможность анализа работы оборудования для дальнейшей оптимизации, а также получения реальной картины системных событий для установления причин возникающих сбоев и нештатных ситуаций.

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