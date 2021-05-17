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В Москве запустят производство контактов для микроэлектроники

Интеграция Электроника

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» – компания «Тест-Контакт» – к концу 2021 г. начнет производство контактирующих устройств. Эти высокотехнологичные комплектующие используются в установках для испытания микросхем, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Новые контактирующие устройства для микроэлектроники были разработаны в 2019 г. и прошли все тестовые испытания. В отличие от иностранных аналогов московские изделия могут работать в широком диапазоне температур – от минус 60 до плюс 170 градусов по Цельсию. Это стало возможным благодаря использованию современных высокотемпературных полимеров.

«В настоящее время отечественные компании, выпускающие микросхемы гражданского и оборонного назначения, в основном используют зарубежные контактирующие устройства и спутники-носители. Объем импорта этой продукции оценивается в более чем 200 млн руб. «Тест-Контакт» разработал и запустил в серию контактирующие устройства собственного производства с улучшенными характеристиками относительно импортных аналогов. Годовой объем выпуска продукции запланирован в количестве 30 тыс. единиц, что позволит предприятию стать основным поставщиком этих изделий на российском рынке», – сказал Александр Прохоров.

Контактирующие устройства будут полностью собирать на территории особой экономической зоны столицы, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев.

«Первыми заказчиками этой продукции уже стали компании-резиденты кластера микроэлектроники ОЭЗ «Технополис «Москва» – «Микрон», «ДЦ «Союз», «НПЦ «Элвис» и «Ангстрем»», – отметил Геннадий Дегтев.

Компания «Тест-Контакт» разрабатывает и производит на собственном оборудовании контактирующие устройства для любых типов электрорадиоизделий. Предприятие является резидентом ОЭЗ «Технополис «Москва» с 2019 г.

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