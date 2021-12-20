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Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется сетевой информационной безопасностью

Компания «С-терра сиэспи» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва». На площадке «Алабушево» она будет создавать собственные продукты для защиты информации, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Разработчик и производитель средств сетевой информационной безопасности «С-терра сиэспи» стал резидентом столичной ОЭЗ. Компания займется производством научно-технической продукции собственной разработки, обеспечивающей защиту каналов связи. Общий объем заявленных инвестиций по проекту составляет 137,5 млн руб., на предприятии будет работать не менее 150 сотрудников к концу 2031 г. Новое производство вводится в эксплуатацию с 2022 г.», – сказал Александр Прохоров.

Продукция компании ориентирована на государственные и коммерческие организации, у которых есть потребность в защите конфиденциальной информации и персональных данных с применением VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией.

«Цель нового резидента – обеспечить рынок оборудованием и новым программным обеспечением, современными решениями для построения информационной безопасности. Производство компании рассчитано на выпуск более 15 тыс. единиц продукции в год. Уверен, что это усилит состав кластера микроэлектроники и оптики ОЭЗ», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Компания «С-терра сиэспи» обладает опытом разработки и производства средств сетевой информационной безопасности. Ее специализация – решения для построения виртуальных частных сетей, обеспечивающие защиту данных при передаче их по каналам связи. В частности, решения «С-терра» обеспечивают защиту каналов связи между ЦОД, в распределенной филиальной сети, при межсетевом взаимодействии, а также безопасную работу удаленных и мобильных пользователей. Кроме того, они применяются для организации защищенного доступа к государственным информационными системам и для защиты ИС объектов КИИ.

Всего на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» около тридцати предприятий имеют статус резидентов особой экономической зоны.

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