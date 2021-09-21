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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» оснастил батареями еще 200 столичных электробусов

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» Drive Electro поставил 200 комплектов тягового оборудования и батарей для московских электробусов, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Новая партия комплектующих передана компании-сборщику столичных электробусов, таким образом вскоре батареями и тяговым оборудованием от Drive Electro будут оснащены 600 электробусов. Резидент ОЭЗ будет осуществлять полное обслуживание этих комплектующих, что позволит обеспечить работоспособность и безопасность данного вида городского транспорта», – рассказал Александр Прохоров.

Drive Electro локализует свое производство на площадке столичной особой экономической зоны в Алабушево, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва » Геннадий Дегтев.

«Компания планирует открытие собственного завода по производству аккумуляторов для электробусов и серийному производству электрогрузовиков в Алабушево. Размещение в ОЭЗ Москвы позволит Drive Electro увеличить свои производственные возможности и эффективно реализовать инвестиционный проект. Ежегодная максимальная мощность завода составит 1000 комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков. Инвестиции в производство достигнут 375 млн руб.», – сообщил Геннадий Дегтев.

Статус резидента особой экономической зоны столицы позволяет компании существенно экономить на налогах и других обязательных платежах. Это дает возможность предприятию инвестировать дополнительные средства в развитие сервисного обслуживания поставленного оборудования.

Растущие темпы электрификации транспорта позволяют говорить о формировании в России индустрии производства электрического транспорта, в первую очередь коммерческого, отметил генеральный директор Drive Electro Сергей Иванов.

«Значительный вклад в этот процесс внесли отечественные разработчики и производители, которые являются поставщиками отдельных комплектующих для электробусов. Государственные и частные российские компании, работая в тандеме, создают и развивают инновационное производство. А это, в свою очередь, ведет к дополнительным налоговым поступлениям, созданию новых рабочих мест, улучшению экологии и формированию конкурентного рынка электротранспорта. Подобная поддержка частных производств государственными компания позволяет создавать технологичный транспорт и обеспечивать Москву самым крупным парком электробусов в Европе», – подчеркнул Сергей Иванов.

Для столичных электробусов компания производит литий-титанатные аккумуляторные батареи, использование которых позволяет машинам проезжать от 40 до 50 километров на одном заряде, тратя на подзарядку всего от 6 до 10 минут. Более того, такой транспорт может работать при рекордно низких и высоких температурах.

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