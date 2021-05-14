Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей

На инвестиционном портале Москвы заработал сервис «Навигатор мер поддержки». Он позволяет предпринимателям быстро и удобно узнавать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки.

«Сегодня пользователям инвестпортала доступно более 100 мер господдержки, включая налоговые льготы, субсидии и гранты. Чтобы предприниматели могли легко ориентироваться в предложенных инструментах, на инвестпортале запущен новый сервис — “Навигатор мер поддержки”. Он не только облегчит пользователям поиск среди федеральных и региональных видов поддержки, но и подберет их максимально точно — с учетом выбранных фильтров, профиля компании, сферы деятельности и других параметров», ― сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Воспользоваться сервисом могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки ― зарегистрированные пользователи (речь идет только о мерах, представленных на инвестпортале). В навигаторе также есть информация о видах помощи, для получения которой невозможно подать заявку в онлайн-формате или же нужно сделать это на сайтах других ведомств. Для таких случаев приведены подробные инструкции.

Чтобы узнать о доступных мерах поддержки, пользователю нужно выбрать параметры на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля, транспорт, культура, спорт или другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный), ее тип (финансовая или нефинансовая помощь). Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки — аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты. Чем подробнее предприниматель укажет все данные, тем более точным будет итоговый список.

«Новый сервис работает по принципу расширенной фильтрации. Система анализирует весь реестр мер поддержки по заданным параметрам и отбирает наиболее адресные предложения. Именно те, которые соответствуют особенностям бизнеса и потребностям конкретного пользователя. Если необходимая услуга оказывается на других ресурсах, то сервис перенаправит пользователя на сайты сторонних ведомств», — объяснил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

С помощью «Навигатора мер поддержки» представители столичного бизнеса узнают, как получить информационно-консультационную и финансовую помощь. Пользоваться сервисом могут как производители, так и инвесторы. Например, там представлены программы Московского экспортного центра и Московского инновационного кластера, рассчитанные на экспортно ориентированные и технологические предприятия. Чтобы ознакомиться с ними, в фильтре «Орган исполнительной власти, предоставляющий меру поддержки» необходимо выбрать столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, которому подведомственны эти организации.

Помимо того, при помощи онлайн-сервиса предприниматели могут узнать, как подать заявки на получение субсидий от Правительства Москвы. Для этого им необходимо перейти в раздел «Субсидии и гранты», который находится внизу страницы. В нем собрана вся информация об этой мере поддержки, а также приведена пошаговая инструкция, как ее получить.

«Популярность онлайн-инструментов на инвестпортале подтверждается статистикой: за 2021 год ими воспользовались уже 38 тысяч раз. Портал постоянно пополняется новыми сервисами, среди них — “Инвестиционный налоговый вычет”, который позволяет подать заявку на присвоение специального статуса, необходимого для предоставления этой меры поддержки. Кроме того, недавно стал доступен сервис “Московский инвестор”, позволяющий бизнесу в режиме одного окна направлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности в столице и получать ответ в максимально короткие сроки в личном кабинете», ― пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего на инвестпортале Москвы доступно 30 онлайн-сервисов, помогающих вести бизнес в столице. При этом 14 из них появились в прошлом году.

Портал начал работу в феврале 2014 года. Почти за семь лет на сайте зафиксировано более 13 миллионов посещений. Ежедневно на него заходят 8,5 тысячи уникальных пользователей. На портале зарегистрировано более 45 тысяч личных кабинетов инвесторов, которые открывают полный доступ к функционалу ресурса. Только в 2020 году учетные записи создали более 12 тысяч пользователей.