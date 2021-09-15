Разделы

Интеграция
|

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных

Компания «С-Плэтформс» планирует создать в особой экономической зоне специализированный центр обработки больших данных. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Он станет шестым среди дата-центров на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» и будет заточен под обработку больших данных, в том числе, для развития государственных информационных систем и прикладной аналитики. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей, в результате будет создано 27 новых рабочих мест», – рассказал глава Департамента.

К 2022 г. компания планирует запустить в эксплуатацию ЦОБД, чьи услуги будут отвечать современным требованиям заказчиков-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», а также государственных и коммерческих партнеров из сегментов цифровой рекламы и городской цифровизации.

«Для запуска центра компания арендует на территории ОЭЗ Москвы помещения общей площадью более 800 кв. м. на площадке «Печатники». Создание собственного ЦОБД поможет усилить кластер информационно-коммуникационных технологий столичной ОЭЗ», – сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Проект реализует команда АО «С-Плэтформс», специализирующаяся на оказании услуг по проектированию, разработке и внедрению, комплексному обслуживанию ПО, а также по созданию и обеспечению технической поддержки ИТ-инфраструктуры. Предлагаемые компанией программные продукты решают широкий спектр прикладных бизнес-задач государственных и коммерческих клиентов, связанных со сбором, обработкой, хранением и использованием больших данных, а также бизнес-аналитикой на их базе.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Национальный репозиторий СПО предлагают наполнить софтом, созданным по госзаказу

Казначейство перевело счета юрлиц в «Электронном бюджете» на российскую СУБД

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор

Грузоперевозчики: Беспилотный грузовик обходится в 2,5 раза дороже обычного

Из реестра российского ПО исключат до 30% продуктов по наводке участников рынка

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие планшеты 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM

Petal Search от Huawei: не только поиск

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021