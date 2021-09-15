Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» создаст на площадке специализированный центр обработки данных

Компания «С-Плэтформс» планирует создать в особой экономической зоне специализированный центр обработки больших данных. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Он станет шестым среди дата-центров на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» и будет заточен под обработку больших данных, в том числе, для развития государственных информационных систем и прикладной аналитики. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей, в результате будет создано 27 новых рабочих мест», – рассказал глава Департамента.

К 2022 г. компания планирует запустить в эксплуатацию ЦОБД, чьи услуги будут отвечать современным требованиям заказчиков-резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», а также государственных и коммерческих партнеров из сегментов цифровой рекламы и городской цифровизации.

«Для запуска центра компания арендует на территории ОЭЗ Москвы помещения общей площадью более 800 кв. м. на площадке «Печатники». Создание собственного ЦОБД поможет усилить кластер информационно-коммуникационных технологий столичной ОЭЗ», – сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Проект реализует команда АО «С-Плэтформс», специализирующаяся на оказании услуг по проектированию, разработке и внедрению, комплексному обслуживанию ПО, а также по созданию и обеспечению технической поддержки ИТ-инфраструктуры. Предлагаемые компанией программные продукты решают широкий спектр прикладных бизнес-задач государственных и коммерческих клиентов, связанных со сбором, обработкой, хранением и использованием больших данных, а также бизнес-аналитикой на их базе.