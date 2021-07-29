Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию

Компания «Дельта солюшнс» переносит производство коммутаторов, серверных материнских плат и серверов из Китая в Россию. Новый завод будет расположен в особой экономической зоне «Технополис "Москва"». Компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат.

Отечественный завод по производству электроники

Отечественный разработчик и производитель электронного и телекоммуникационного оборудования «Дельта солюшнс» перенесет свои производственные мощности из Китая в Россию. Новый завод будет расположен в особой экономической зоне «Технополис "Москва"», резидентом которой выступает дочерняя компания «Дельта солюшнс» — «ДС электроникс». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, не уточнив при этом, какими именно мощностями пользовалась в Китае российская компания — собственными или контрактными. Представители «Дельты» на момент публикации данного материала этот вопрос также прояснить CNews не смогли.

Инвестиции «Дельта солюшнс» в предприятие в России составят 370 млн руб. На новом заводе будут выпускаться коммутаторы, серверные материнские платы, а также серверы. Основными потребителями продукции, предположительно, станут ведомства, а также крупные государственные и коммерческие компании России.

В Россию перенесут завод из Китая

Начало эксплуатации предприятия запланировано на конец 2022 г. На данный момент компания приступила к проектированию площадки и подбору технологических решений для будущего комплекса.

Полностью российское производство

Предприятие «Дельта солюшнс» станет первым российским производством, где будет организован полный цикл сборки печатных плат последнего поколения, уточнил генеральный директор «Технополиса "Москва"» Геннадий Дегтев.

Серверное оборудование, которое будет создано на предприятии, станет востребовано при создании высокопроизводительных электронных систем для цифровизации отечественной экономики, в том числе при построении дата-центров. Компания планирует занять порядка 10% российского рынка серверов и 5% рынка материнских плат, также отметил Прохоров.

При этом Дегтев уточняет, что компания планирует производить более чем по 30 тыс. материнских плат и персональных компьютеров, 50 телекоммуникационных стоек в месяц и по 2 тыс. единиц серверного оборудования и 1 тыс. коммутаторов в квартал. «”Дельта солюшнс” рассчитывает создать на площадке ОЭЗ роботизированную линию, оснащенную уникальным высокопроизводительным оборудованием. Это позволит наладить выпуск широкого ассортимента стратегически важной для страны отечественной радиоэлектроники», — отметил Дегтев.

Подробности и компании «Дельта солюшнс»

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Дельта солюшнс» было зарегистрировано 5 июня 2006 г. в Москве. Ее учредителем и гендиректором заявлен Андрей Чернышев. По данным «Контур.фокус», компания заключила 66 госконтрактов на общую сумму 1,3 млрд руб. Последние крупные — контракт на создание информационной системы обеспечения деятельности мировых судей Москвы за 265,1 млн руб. и поставка серверного оборудования для оснащения подсистемы виртуализации Российской таможни за 202,4 млн руб.

В мае 2020 г. CNews писал о том, что «Дельта солюшнс», участвуя в тендере на поставку компьютеров на импортных чипах для РЖД, сбил цену договора с 1,3 млрд руб. до 403,1 млн руб. и выиграла тендер, тем самым занизив цену в три раза.

По данным «Контур фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 1,7 млрд руб., что на 40% ниже, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль компании достигла 336,2 млн руб.