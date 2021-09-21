Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации

Компания Softline, начинавшая в 1993 г. как софт-дистрибутор и превратившаяся в международного провайдера решений для цифровой трансформации, купила долю в египетской компании DigiTech. Условия сделки покрыты тайной. Для Softline это далеко не первое приобретение за последние несколько лет. Схожие сделки она провела в Индии, Германии и Бразилии.

Российская экспансия в Египет

Отечественная компания Softline готовится приобрести долю в египетской компании DigiTech, пишет портал India Education Diary. DigiTech занимается цифровой трансформацией других компаний.

Softline собирается не только стать владельцем части DigiTech, но и создать с ней совместное предприятие. На запрос CNews, о том, почему в качестве партнера Softline выбрала именно эту компанию, представители Softline заявили: «DigiTech – самый быстрорастущий партнер Microsoft в Египте со статусом поставщика облачных решений Microsoft и поставщика лицензионных решений. У DigiTech обширный опыт в сфере облачных решений, в частности, Azure и M365, у компании высокая рентабельность и стабильный денежный поток».

В Softline сообщили CNews, новое совместное предприятие будет специализироваться на цифровой трансформации компаний в Северной Африке.

На запрос CNews о сумме сделки и о том, как будущие партнеры распределят доли в совместной компании, представители Softline на момент публикации материала ответить не смогли. Сроки закрытия сделки и основания нового предприятия представители Softline тоже не раскрывают.

Softline огромными темпами укрепляет позиции на международном рынке

Следует отметить, что у Softline, основанной в России в 1993 г., в настоящее время есть офисы и представительства во многих странах мира. Египет, где зарегистрирована DigiTech, в данном случае не исключение. В этой стране офис Softline находится в Новом Каире.

Возможные причины сделки

Покупку доли в DigiTech, как пишет India Education Diary, прокомментировал генеральный директор Softline Global Сергей Черноволенко. Он назвал DigiTech «лидером египетского рынка» и добавил, что компания преуспела в предоставлении различных ИТ-услуг и решений. В качестве примера он привел лицензирование ПО, облачные технологии и управление доступом.

Со слов Сергея Черноволенко, Softline рассматривает Египет как «привлекательный и быстрорастущий рынок, а также стратегический плацдарм для компании на Ближнем Востоке».

Эксперты портала India Education Diary назвали компанию DigiTech «одним из ведущих и наиболее быстрорастущих партнеров корпорации Microsoft в Египте». Они отметили, что у компании есть статусы поставщика облачных решений Microsoft (Cloud Solution Provider, CSP) и поставщика лицензионных решений (Licensing Solution Provider, LSP). С их слов, у DigiTech накоплен немалый опыт работы по обеспечению клиентов облачными сервисами, включая Microsoft 365 и Azure, плюс у компании есть широкий круг клиентов в государственном и бизнес-сегментах рынка.

По проверенной схеме

Приобретение доли в DigiTech – не первый случай, когда Softline приобретает часть иностранной компании (или всю ее целиком) с целью международной экспансии. Например, в самом начале 2016 г. Softline поглотила крупную бразильскую ИТ-компанию Compusoftware с годовым оборотом в пределах $65 млн. Компания была основана в 1996 г. и занималась предоставлением ИТ-услуг, решений, облачных сервисов, лицензированием ПО и т.п. для более чем 400 заказчиков в Латинской Америке.

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Softline выкупила 100-процентную долю Compusoftware. Согласно условиям сделки, 60% были оплачены деньгами, а оставшиеся 40% бразильцам были выделены акции ГК Softline. Сумму сделки стороны не раскрыли.

В декабре 2020 г. Softline купила 63,38% доли в почти одноименной международной компании Softline AG. Покупка обошлась российской компании приблизительно в 7,6 млн евро.

Softline AG с головным офисом в Берлине (Германия) занимается предоставлением услуг в области ИТ-консалтинга, управления программными и ИТ-активами (SAM/ITAM), облачных технологий и информационно безопасности в сфере цифрового рабочего пространства. До подписания соглашения компании Softline и Softline AG никак не были связаны.

В конце января 2021 г. Softline пошла на еще одну сделку, на этот раз с крупной индийской ИТ-компанией Embee. Она стала владельцем 95-процентной доли в ней. Как и в случае египетской DigiTech, Embee располагает крупной клиентской базой и партнерскими отношениями с Microsoft и другими крупными ИТ-компаниями. Цель сделки – ускорение развития бизнеса Softline в Индии. Сумма сделки неизвестна.

Международная экспансия Softline

История компании Softline началась в 1993 г. За эти годы компания стала одним из крупнейших российских дистрибьюторов ПО и международным провайдером решений для цифровой трансформации, облачных сервисов, информационной безопасности и сопутствующих решений и услуг. По данным Reuters, выручка компании в финансовом 2020-2021 году составила $1,8 млрд. На тот период, по информации издания, она была представлена в 55 странах мира. Между тем, на сайте компании говорится лишь о 35 странах присутствия.

Перечень стран присутствия на официальном сайте Softline

Компания связана не только с программным обеспечением и облачными сервисами. В сентябре 2021 г. CNews писал, что Softline начала выпуск отечественных серверов на процессорах Intel и материнской плате производства «Рикор электроникс». Модельный ряд представлен тремя стоечными серверами, рассчитанными на использование в первую очередь в госсекторе. Серверы и материнская плата внесены в реестр отечественной продукции Минпромторга.

За 2020 финансовый год Softline увеличила долю своего международного бизнеса до 45% за счет как органического роста, так и слияний и поглощений. В сентябре 2020 г. группа компаний открыла штаб-квартиру в Лондоне, после чего в ноябре 2020 г. приобрела бизнес по аутсорсингу разработки ПО у Aplana Group.