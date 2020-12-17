Softline покупает крупную долю в Softline AG

Softline, глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, объявил о покупке доли в размере 63,38% компании Softline AG – международной компании, предоставляющей консалтинговые услуги в сфере ИТ, и специализирующейся на управлении программными и ИТ-активами (SAM/ITAM), облачных технологиях, информационной безопасности, а также технологиях цифрового рабочего пространства. Стороны планируют закрыть сделку до 31 марта 2021 г.

До момента подписания соглашения об объединении компании со схожими названиями Softline и Softline AG никак не были связаны.

Штаб-квартира Softline AG располагается в Германии. Компания работает на рынках Германии, в Нидерландах, Бельгии и Великобритании. В штате Softline AG работает более 200 ИТ-консультантов. Компания − один из лидеров «магического квадранта» Gartner в сфере SAM and managed services.

Для Softline покупка такого актива, как Softline AG, − важный шаг в расширении присутствия в Западной Европе и усиления статуса Softline как глобальной компании. Также экспертиза Softline AG принесет новую ценность для заказчиков Softline в России. Широкие возможности и беспрецедентная экспертиза Softline AG в сфере управления программными активами и смежных областях востребованы у заказчиков с точки зрения управления cloud-сервисами и лицензированием ПО, которое становится все более сложным. Подход, предлагаемый Softline AG, помогает руководителям отдела закупок и управления поставщиками оценивать и определять инструменты и стратегии, способствующие эффективной ИТ-поддержке бизнеса.

Игорь Боровиков, основатель и председатель совета директоров Softline, сказал: «Мы воодушевлены перспективами, которые открываются для нас благодаря альянсу с Softline AG. Знания и подходы, накопленные командой Softline AG, будут применены более чем в 50 странах присутствия для роста бизнеса наших компаний. Эта сделка − важный для Softline шаг на рынки стран Западной Европы и для усиления статуса глобальной компании в целом».

«Softline − лидирующий глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов, со штатом более 4,5 тыс. сотрудников, который не только понимает наш бизнес, но и успешно работает в более чем 50 странах мира. Объединение с командой Softline даст нам выход на новые рынки и страны, новых клиентов − все это откроет новые возможности роста и развития, основанные на нашей экспертизе и опыте, особенно в сфере SAM и ITAM, cloud, ИТ-безопасности и технологий цифрового рабочего пространства. Мы продолжим выполнение трехлетнего плана, который начался в 2020 г., теперь с еще большим потенциалом для совместного международного роста и высокой вероятностью его перевыполнения», − сказал Мартин Шалецки, генеральный директор Softline AG.

«У нас появилась фантастическая возможность распространить лучшие практики Softline AG в предметной области на бизнес в Восточной Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Индии и Латинской Америке и тем самым расширить наши возможности в области консалтинга и профессиональных сервисов. Мы надеемся на сотрудничество с руководством Softline AG, чтобы в полной мере воспользоваться ростом направления SAM и связанных с ним услуг», − отметил Рой Хардинг, президент Softline International.

Обе компании начнут сотрудничество с обмена опытом в рамках инициатив, связанных с обоюдным расширением рыночных возможностей. «Компании разделяют общую философию клиентоцентричности, а также фокусируются на качестве сервисов и развитии талантов. Совместная работа дает отличные возможности для приобретения новых навыков, разработки новых предложений и обмена опытом для использования существующих возможностей для глобального роста», − сказал Сергей Черноволенко, глобальный генеральный директор Softline.