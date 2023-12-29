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Компания «Эмбер» налаживает экспорт российского ПО в Египет

Компания «Эмбер» вернулась из бизнес-миссии, организованной амбассадором Московского экспортного центра. Для «Эмбер» это вторая поездка в Египет для налаживания деловых отношений с компаниями-интеграторами. В этот раз удалось провести переговоры на уровне TOP-менеджмента ИТ-компаний и договориться о последующих шагах.

Результатом встреч стало заключение прямых договоренностей о партнерстве с несколькими IT-компаниями. В продуктовом портфеле египетских интеграторов «Acacia Integration», «Digital arrow», «PharaonSoft» и других могут появиться продукты на платформе Amber. По крайней мере, компании готовы обсуждать взаимовыгодное партнерство. Об этом CNews сообщили представители «Эмбер».

«Экономика Египта активно развивается, население каждый год увеличивается на 1 млн, и сейчас самое время для налаживания экспорта в дружественную нам страну, которая к тому же имеет большое количество торговых соглашений. Для нас Египет может стать «окном» для выхода на международный рынок», - отметила Татьяна Малявина, коммерческий директор компании «Эмбер».

В ближайших планах компании «Эмбер» развитие партнерской сети не только в Египте, но и на Ближнем и Среднем Востоке.

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