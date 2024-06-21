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Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет

В 2024 г. россияне охладели к Египту и все чаще стали выбирать Китай. С января по май 2024 г. число туристов из России в КНР выросло более чем на четверть, что вывело эту страну в топ популярных зарубежных направлений 2024 г. При этом активно растет спрос и на экзотические варианты путешествий: Маврикий, Мальдивы и Марокко. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных роуминга абонентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Лидерство среди самых востребованных заграничных направлений удерживает Турция. Более того, за пять месяцев число поездок в эту страну выросло еще на 40% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Второе и третье место заняли Казахстан (-25% год к году) и Белоруссия (+10%).

Четвертую строчку занимают ОАЭ, где до начала лета 2024 г. наблюдается высокий туристический сезон. Однако за год интерес к Эмиратам снизился на 6%. Замыкает топ-5 Китай. За год число поездок в КНР выросло на 26%, что позволило ему обогнать Египет и Таиланд — поток туристов в эти страны, напротив, снизился на 49% и 62% соответственно.

При этом россияне распробовали и другие дальние направления. В основном активнее всего растет интерес к странам Азии и Африки. Так, популярность Мальдив у туристов из России выросла в семь раз, Маврикия — в шесть раз, Японии — 2,4 раза, Марокко — 1,6 раза.

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Несмотря на общее падение спроса на поездки в Европу (-11%), традиционно востребованные у туристов страны также демонстрируют положительную динамику. Например, число поездок во Францию выросло на 38%, Италию — на 19%, а Испанию — на 14%.

В заграничных поездках чаще всего россияне пользуются Telegram. По данным Yota, это приложение стало самым популярным в роуминге, сместив с первой строчки VK, а за год активность путешествующих абонентов в мессенджере выросла на 26%. Замыкает первую тройку YouTube. Кроме того, путешественники часто пользуются в роуминге музыкальными и картографическими сервисами.

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