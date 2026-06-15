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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196117
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Тарасов Михаил

СОБЫТИЯ


15.06.2026 «Магнит ADS» утроила объем digital in-store инвентаря 1
14.02.2024 «Магнит» перевел платформу по управлению цифровым маркетингом на собственное технологическое решение 1
27.10.2022 «Магнит» и «Билайн» разработали совместный инструмент для оценки эффективности ТВ-рекламы 1
17.05.2007 Creative расширяет каналы на российском рынке 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тарасов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Creative Technology 272 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9422 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60642 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5896 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9220 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5296 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8472 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4753 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2548 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3227 1
MarTech - A/B-тестирование 94 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2211 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 823 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 799 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4819 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7757 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6395 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7694 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 1
Чайковская Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 4
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 743 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3317 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3300 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1690 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3012 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2328 1
Узбекистан - Республика 1972 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26908 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5491 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 958 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 638 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1616 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 776 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8001 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449281, в очереди разбора - 727664.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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