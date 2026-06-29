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Creative Technology выпускает Creative XF1 — настольную акустику Hi-Res Extreme Fidelity

Компания Creative Technology Ltd анонсирует выход Creative XF1 — новой Hi-Res настольной акустической системы, предназначенной для дома и личных рабочих пространств. Япония стала первой страной глобального запуска. Об этом CNews сообщили представители Creative Technology.

Creative XF1 сочетает мощность 72 Вт RMS, двойную сертификацию Hi-Res Audio, современные способы подключения и персональную настройку через приложение Creative Nexus.

С выходной мощностью 72 Вт RMS и диапазоном частот 55 Гц – 40 кГц Creative XF1 передает детали, которые обычно не воспроизводят компактные 2.0-колонки в этом ценовом сегменте: легкую хрипотцу в голосе, низкочастотный гул в саундтреке игры или нежные ноты фортепиано.

Система использует полностью активную двухполосную конструкцию с DSP-обработкой и отдельным усилением для каждого драйвера. Это снижает искажения и сохраняет баланс звука на любой громкости. Специальные трех-дюймовые вуферы с оптимизацией методом FEA обеспечивают мощный удар и высокую детализацию на близком расстоянии.

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Creative Technology выпускает Creative XF1 — настольную акустику Hi-Res Extreme Fidelity

Creative XF1 компактно размещается рядом с монитором или ноутбуком. Съемная пробковая подставка позволяет направить колонки на слушателя и добавляет теплый акцент, подходящий как для студии, так и для домашнего использования.

Creative XF1 имеет двойную сертификацию Hi-Res Audio и поддерживает воспроизведение до 40 кГц по USB Audio и аналоговому входу, а также Hi-Res Audio Wireless по LDAC через Bluetooth® 6.0. Можно передавать звук высокого качества по Bluetooth 6.0, подключаться по USB-C (до 24-бит/96 кГц), использовать 3,5-мм линейный вход или подключить сабвуфер. Автоматическое переключение режимов делает расширение системы до 2.1 простой и удобной.

Благодаря компактному минималистичному дизайну колонки не занимают много места на столе. Доступны в черном и белом цвете. Съемная пробковая подставка помогает правильно направить звук.

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Приложение Creative Nexus предлагает более 120 заводских EQ-пресетов, созданных аудиоспециалистами компании. Для тонкой настройки доступен 10-полосный параметрический эквалайзер и удобное управление пресетами. Можно быстро переключаться между нейтральным звучанием для работы, насыщенным — для фильмов или более динамичным — для игр.

Особенности XF1

Би-усиление высокой точности — отдельное усиление для каждого драйвера обеспечивает больший динамический запас и стабильную частотную характеристику. 72 Вт RMS — высокая динамическая мощность для чистого и мощного звука даже на большой громкости. Двойная сертификация Hi-Res Audio — поддержка высококачественного воспроизведения до 40 кГц по проводному и беспроводному (LDAC) подключению. Драйверы с FEA-оптимизацией — специально разработанные трех-дюймовые вуферы с высокой отдачей и низкими искажениями. Современные интерфейсыBluetooth® 6.0, USB-C Audio, AUX-вход и выход на сабвуфер. Управление через приложение — расширенные возможности настройки в Creative Nexus.

Технические характеристики

Модель: MF1730. Цвета: Черный, Белый. Размеры (Д × Ш × В): • Левая: 155 × 99,7 × 191 мм • Правая: 155 × 99,7 × 191 мм. Вес: • Левая: 1,29 кг • Правая: 1,36 кг. Конфигурация: 2.0 система. Драйверы: 2 × 3" вуфера, 2 × ¾" твитера. Мощность: 72 Вт RMS (вуферы 2×26 Вт, твитеры 2×10 Вт). Диапазон частот: 55 Гц – 40 кГц Соотношение сигнал/шум: ≥ 85 дБ THD+N: < 1%. Сертификация: Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless. Входы: Bluetooth 6.0, USB-C Audio, 3,5 мм AUX Выход: на сабвуфер.

Цена и доступность

Creative XF1 будет доступна в августе по цене, эквивалентной 19,99 тыс. руб.


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