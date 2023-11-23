«Дата ист» выпустила для рыбаков карты глубин водоемов

Компания «Дата ист» подготовила интерактивные карты для приложения «Карта ру» для любителей рыбной ловли – в Пермском крае, Удмуртии и Чувашии, Республике Марий Эл, Новосибирской, Московской, Ростовской, Костромской, Ивановской и Нижегородской областях. Об этом CNews сообщили представители «Дата ист».

Карты дают представление о рельефе дна водоемов, глубины на них отмечены разным цветом и отображены с помощью изобат - линий, соединяющих точки одинаковых глубин. Это позволяет быстро оценить местность для успешного улова. С помощью карт можно определить глубину водоема на разных участках, сориентироваться на водной местности, узнать расстояние и направление движения. Рыбаки могут ставить точки на карте водоема, записывать треки движения по воде и делиться информацией с друзьями.

«Я сам любитель рыбалки и с удовольствием буду пользоваться нашими картами глубин, созданными совместно с партнерами - заядлыми рыбаками. Современные геоинформационные технологии могут влиять и на улов! Будем рады сотрудничеству с новыми партнерами», - отметил генеральный директор «Дата ист» Вячеслав Ананьев.

«Дата ист» выпустила для рыбаков карты глубин водоемов

Для использования карт не требуется иметь доступ к интернету, что особенно важно в поездках на природу. Достаточно установить мобильное приложение «Карта ру» и заранее скачать нужные карты на смартфон. В каталоге в основном представлены бесплатные карты, однако за некоторые необходимо будет внести оплату. Это карты, предоставленные партнерами. Все карты содержат уникальную информацию и не имеют аналогов.

Мобильные карты глубин созданы на основе данных гидрографической съемки рельефа дна водоемов с использованием специального оборудования, а актуальность данных обеспечивают регулярные замеры глубин.

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«Дата ист» – новосибирская ИТ-компания с более чем 20-летним опытом создания геоинформационных систем для комплексного решения задач управления территориями и природными ресурсами, в геологии и геофизике, в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, в управлении городским хозяйством, земельном кадастре, на транспорте, в сельском и лесном хозяйстве, энергетике и других отраслях. Ключевые компетенции «Дата ист» охватывают сферу создания корпоративных ГИС на базе современной отечественной инфраструктурной цифровой платформы CoGIS, позволяющих обеспечить геоинформационными веб-сервисами неограниченное количество пользователей с учетом отраслевой специфики, государственных нормативных актов и корпоративных стандартов. «Дата ист» предоставляет комплексные услуги по созданию и сопровождению полного жизненного цикла геоинформационных систем: от сбора и анализа бизнес-требований, последующего формирования концепции, до конструирования и разработки, внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего технического сопровождения, включая обучение персонала заказчика в сертифицированном учебном центре.

Более 60 объектов интеллектуальной собственности, в том числе программы для ЭВМ, базы данных, бренды и ноу-хау, составляют нематериальный актив компании. Около 200 тыс. пользователей из 45 стран используют программные продукты «Дата ист» в своей профессиональной деятельности. «Дата ист» – корпоративный партнер Русского географического общества, участник Научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» Новосибирской области, член Ассоциации содействия развитию информационных технологий «Сибакадемсофт» и резидент Технопарка Новосибирского Академгородка.