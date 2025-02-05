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Задорожный Михаил



05.02.2025 База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Задорожный Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Data East - Дата Ист 26 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5676 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1769 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24274 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11447 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9437 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 723 1
Россия - СФО - Новосибирск 4328 1
Земля - планета Солнечной системы 10403 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13644 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 184 1
Ботаника - Растения - Plantae 1050 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 412 1
Зоология - наука о животных 2644 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 203 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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