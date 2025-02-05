Задорожный Михаил
|05.02.2025
|База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов 1
Задорожный Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 723 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4328 1
|Земля - планета Солнечной системы 10403 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342402, в очереди разбора - 766378.
Создано именных указателей - 169490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.