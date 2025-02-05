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Хохрякова Ольга
|05.02.2025
|База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов 1
Хохрякова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 724 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
|Земля - планета Солнечной системы 10412 1
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