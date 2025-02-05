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Хохрякова Ольга


05.02.2025 База данных Центра «Эволюция Земли» в НГУ объединит тысячи образцов пород и минералов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Хохрякова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Data East - Дата Ист 26 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5680 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9463 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1772 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 1
Задорожный Михаил 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 724 1
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Земля - планета Солнечной системы 10412 1
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Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 413 1
Зоология - наука о животных 2651 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2029 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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