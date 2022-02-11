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«Дата ист» обновил приложение для Новосибирского зоопарка

Компания «Дата ист» совместно с сотрудниками Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило обновила календарь мероприятий в мобильном приложении «Зоопарк Нск». Информация позволит жителям Новосибирска и гостям города спланировать свой поход в зоопарк и поучаствовать в праздничных акциях, мастер-классах и конкурсах. Об этом CNews сообщили представители компании «Дата ист».

Когда отмечается международный день медведя, ленивца и дымчатого леопарда, празднуется день рек и день лесов? Календарь событий приложения «Зоопарк Нск» подскажет праздничную дату и все запланированные по этому случаю мероприятия.

С помощью приложения «Зоопарк Нск» легко найти вольеры с любимыми животными и сориентироваться на обширной территории зоопарка. Обновления доступны на мобильных устройствах Android и Apple iOS, на двух языках – русском и английском.

Приложение «Зоопарк Нск» разработано в 2014 г. на двух платформах Apple iOS и Android, на русском и английском языках («Zoo Nsk»). Приложение не требует наличия интернета, его можно установить дома заранее. С его помощью посетители могут определить свое местоположение, найти животное на карте и прочитать краткое описание о нем, узнать стоимость аттракционов и услуг проката колясок, приобрести билеты.

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Компания «Дата ист» - новосибирская ИТ-компания с опытом для реализации высокотехнологичных проектов в сфере геоинформационных систем, начиная со сбора и анализа бизнес-требований, до разработки, внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего технического сопровождения. Программные продукты, информационные системы и решения «Дата ист», от мобильных картографических приложений до систем управления геоданными на корпоративном уровне, применяются в управлении территориями и природными ресурсами, геологии и геофизике, добыче нефти и газа, управлении городским хозяйством, земельном кадастре, транспортной логистике, в сельском и лесном хозяйстве.

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