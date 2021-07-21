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«Билайн» поддержит улучшение технологии цифрового доступа для незрячих клиентов

«Билайн» вместе с социально-предпринимательским проектом Everland поддержит разработку нового каталога голосов, которые подходят для восприятия незрячими людьми при работе с ПК и другими гаджетами.

Библиотека голосов находится в открытом доступе и может быть бесплатно использована тысячами незрячих и слабовидящих людей в синтезаторе речи RHVoice, который может применяться для работы программ экранного доступа (скринридеров). Голоса помогут переключаться между задачами, которые выполняет незрячий пользователь на компьютере и гаджетах. Возможность выбирать голоса (их вариативность, персонализированность) для разных видов деятельности может помочь упростить восприятие считываемой информации. Голос известного дизайнера и блогера Артемия Лебедева уже доступен в библиотеке голосов.

До конца 2021 с поддержкой «Билайн» планируется создание нового каталога и пополнение библиотеки 8 новыми голосами. В проекте планируется использование голосов российских знаменитостей, которые, по мнению некоторых незрячих пользователей, могут подойти для озвучивания разных повседневных задач - работы, учебы, доставке товаров, вызова такси и тд.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию «Билайн», сказала: «В современном мире именно смартфон – одна из наиболее доступных ассистивных технологий для людей с инвалидностью, помогающая им быть интегрированными в жизнь. Это касается не только доступа к услугам и сервисам, медицине, трудоустройству, получению образования, но и бытовых задач – перемещения по городу, передачи показаний счетчиков ЖКХ, заказа продуктов и сервисов. Поддержка такого проекта – это новый шаг для нас с целью развития стандартов цифровой доступности на территории России».

Елена Мартынова, сооснователь инклюзивного проекта Everland, отметила: «Незрячие люди - одна из самых уязвимых категорий людей с инвалидностью. Возможность смены голоса, который озвучивает большое количество контента, - это возможность переключаться, отдыхать, усваивать информацию эффективнее, работать. И круто, что такой проект реализуется самими незрячими активистами. Мы рады, что при поддержке наших партнеров и друзей в сообществе Everland развиваются такие важные активности»

В будущем применение такой технологии сможет стать доступным и для людей с разными особенностями здоровья: например, людям с нарушениями речи (при ДЦП или потери речевых функций).

Владимир Бахур

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