AK&M присвоило высший рейтинг ESG-отчетности «ВымпелКома»

Рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг нефинансовой отчетности «ВымпелКома» до уровня RESG 1, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организации. В 2021 г. компании был присвоен рейтинг RESG 2.

Агентством оценивалась отчетность в области устойчивого развития за 2021 г. В рамках оценки рейтинговое агентство отметило существенное улучшение качества раскрытия информации по сравнению с прошлым годом. Компания не оказывает существенного воздействия на окружающую среду, тем не менее считает обязательным развернуто представить общественности экологические показатели, особое внимание уделяя новым «зеленым» технологиям и повышению энергоэффективности. В 2021 г. компания впервые раскрыла прямые и косвенные выбросы парниковых газов, а также объем предотвращенных выбросов и экономии природных ресурсов, достигнутых в результате внедрения принципов бережливого потребления в основные бизнес-процессы компании. Также в «ВымпелКоме» была принята обновленная стратегия устойчивого развития, где впервые было выделено полноценное направление экологического менеджмента.

Особого внимания заслуживает деятельность компании по распространению импакт-технологий и помощи решения социальных проблем. Технологии «билайна» по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогают регионам в развитии транспортной инфраструктуры, определении потоков и уровня миграции населения, разработке инновационных программ в сфере туризма. «ВымпелКом» активно участвует в социальных проектах посредством создания соответствующих телекоммуникационных технологий. Компания последовательно реализует программу по развитию инклюзивных подходов в экономике и социальной сфере, в частности продолжила инвестиции в онлайн-платформу по трудоустройству людей с инвалидностью в сфере востребованных цифровых профессий, открыла инклюзивный коворкинг, поддержала проект для особенных детей с помощью специальной системы мониторинга. С 2011 г. «ВымпелКом» содействует развитию системы поиска пропавших людей ПСО «ЛизаАлерт», участвует в организации паллиативной помощи неизлечимо больным людям. Эти и другие социальные проекты подробно описаны в отчете.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию «билайна»: «Мы рады, что нам удалось повысить свою позицию в рейтинге нефинансовой отчетности до высшего уровня. Из года в год мы совершенствуем стратегию устойчивого развития и повышаем качество раскрытия информации в отчете по устойчивому развитию. Такие оценки помогают нам делать это эффективно и целенаправленно, уделяя достаточное внимание всем аспектам (E, S, G), отвечая на вызовы со стороны основных стейкхолдеров».

Отчет содержит большой объем информации в удобном для изучения формате, информация структурирована, количественные данные приведены в динамике в табличном или графическом формате. Отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, при подготовке также были учтены рекомендации Центрального Банка Российской Федерации по раскрытию Обществами нефинансовой информации и требования SASB (Sustainability Accounting Standards Board) по раскрытию ключевых метрик для телекоммуникационной отрасли. Отчет прошел независимую оценку аудиторской компанией.