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Avanpost представляет IDM Base – новый вариант развертывания Avanpost IDM для управления доступом и жизненным циклом учетных записей пользователей

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, представляет Avanpost IDM Base – вариант развертывания Avanpost IDM. Интеграторам теперь предоставляется возможность оптимизировать временные и финансовые ресурсы, затрачиваемые на внедрение решений. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Система управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам предприятия Avanpost IDM, флагманское решение Avanpost, в настоящий момент позволяет управлять десятками миллионов пользовательских и технологических учетных записей в сложнейших сценариях. Отвечая на запросы рынка, и, в особенности, – интеграторов, компания Avanpost разработала Avanpost IDM Base — вариант развертывания, сохраняющий ключевые возможности системы IDM, но отличающийся более простым процессом внедрения и эксплуатации.

Avanpost IDM Base — полнофункциональная система управления учетными записями сотрудников и правами доступа к информационным системам организации, построенная на современном технологическом стеке. С новой конфигурацией стало возможным централизованно контролировать права доступа, обеспечивать технологию многофакторной аутентификации, контролировать привилегированные учетные записи, управлять инфраструктурой открытых ключей (PKI) и защищать учетные данные в режиме реального времени в рамках комплексного предложения решений компании Avanpost.

Особенности Avanpost IDM Base

Готовые бизнес-процессы. Конфигурация включает набор стандартных процессов, охватывающих ключевые HR-операции, такие как прием, перевод, увольнение сотрудников, оформление отпусков, а также управление доступом (предоставление, отзыв, блокировка и разблокировка учетных записей).

Универсальные поддерживаемые коннекторы. Решение поддерживает интеграцию с популярными системами, включая Active Directory, «1С ЗУП» (версии 2X и 3X), УПП 1.3, ERP, LDAP, CSV, а также корпоративными системами через универсальные коннекторы «» и Exchange. Это исключает необходимость разработки индивидуальных решений и обеспечивает совместимость с новыми версиями интегрируемых систем. Поддержка и обновления коннекторов командой Avanpost обеспечивает совместимость с новыми версиями интегрируемых систем.

Гибкость настройки. Включенные в конфигурацию скрипты и шаблоны рассылок могут быть адаптированы под специфические требования заказчика, обеспечивая автоматизацию уведомлений и корректную работу процессов.

Упрощенное управление заявками. Поддерживаются два типа заявок: управление правами доступа (предоставление и отзыв ролей) и управление учетными записями (блокировка и разблокировка).

Таким образом, Avanpost IDM Base предлагает готовое решение для автоматизации ключевых бизнес-процессов, что позволяет сократить время внедрения, снизить операционные издержки и предоставляет преднастроенные процессы, коннекторы и отчеты, которые заказчик может изменять по своему усмотрению, однако в случае внесения изменений поддержка измененных компонентов не предоставляется.

Решение Avanpost IDM Base подходит для любых отраслей — от производства до сетевого ритейла, транспорта, логистики, строительства, медицины.

«Avanpost IDM Base – это и решение, нацеленное на интеграторов, и продукт, который большинство игроков ожидало от нас на рынке. Оно сможет в значительной степени сократить затраты на первоначальное внедрение, даст отправную точку для развития системы и практики управления доступом в компаниях. В последних релизах IDM мы добавили мощную систему управления конфигурацией, которая позволила сделать конфигурацию IDM Base полностью отторгаемой и переносимой», – сказал Александр Махновский, технический директор компании Avanpost.

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