Avanpost Web SSO сертифицирован на соответствие новым требованиям ФСТЭК

Компания «Аванпост», российский разработчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, получила сертификат соответствия ФСТЭК на свое решение Avanpost Web SSO. Он подтверждает, что продукт полностью удовлетворяет актуальным требованиям безопасности данных и соответствует четвертому, максимальному уровню доверия для защиты конфиденциальной информации. Теперь Avanpost Web SSO может использоваться в организациях, к которым предъявляются повышенные требования в части применения сертифицированных средств защиты информации.

Для прохождения сертификации компания «Аванпост» реализовала в Avanpost Web SSO новые функции безопасности и провела дополнительные работы по тестированию продукта и подготовке необходимой документации. Она включает в себя информацию о реализованных защитных мерах, процессах проектирования и разработки, методах и результатах тестирования системы, в том числе на наличие уязвимостей и устранение недостатков.

Полученный сертификат удостоверяет, что решение Avanpost Web SSO может быть использовано в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно, в информационных системах персональных данных до первого класса защищенности включительно, в автоматизированных системах управления критически важными объектами (КВО) до первого класса защищенности включительно. Кроме того, систему можно использовать в значимых объектах критических информационных инфраструктур (КИИ) до первой категории включительно.

Avanpost Web SSO — система единой аутентификации клиентов в порталах и внешних приложениях, российский продукт класса CIAM. Система в режиме Identity Federation позволяет сделать регистрацию клиентов простой и прозрачной, объединив в рамках одного клиентского мультиаккаунта в Avanpost Web SSO различные аккаунты от внешних Identity Provider. Функции самообслуживания обеспечивают клиентам прозрачное и простое управление своими аккаунтами, данными и параметрами безопасности.

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«Важное преимущество решения Avanpost Web SSO в том, что оно помогает обеспечить единую аутентификацию в веб-приложениях большего числа внешних пользователей, предъявляя при этом сравнительно невысокие требования к аппаратной платформе. Наличие же сертификата ФСТЭК позволяет использовать Avanpost Web SSO при построении значимых государственных и социальных информационных сервисов, к которым предъявляются повышенные требования к безопасности информации как в части конфиденциальности, так и доступности. Теперь внедрение Avanpost Web SSO освобождает заказчиков от необходимости самостоятельно сертифицировать свои системы на соответствие требованиям ФСТЭК к аутентификации и авторизации», – сказал Олег Губка, директор по развитию компании «Аванпост».