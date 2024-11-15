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Технология VK ускорила работу виртуальных рабочих мест VK Cloud

В сервис Cloud Desktop от VK Cloud интегрирована технология виртуальных рабочих столов (VDI), которая разработана внутри VK. Она обеспечивает передачу видео с частотой до 120 кадров в секунду (FPS), высокое качество картинки и минимальную задержку передачи данных. Это позволяет пользователям работать с виртуальными рабочими столами даже при низкой скорости интернета.

Высокоскоростной протокол передачи данных, лежащий в основе VDI, уже используется миллионами пользователей VK Play. Он делает изображение более плавным и даёт возможность клиентам VK Cloud использовать в работе интерактивные и графические приложения, которым важна скорость и отзывчивость.

Ускорение работы виртуальных рабочих мест с GPU за счёт использования аппаратного энкодера (рендеринг изображения и его кодирование теперь происходит в видеопамяти) даёт возможность использовать Cloud Desktop на базе VDI от VK для высоконагруженных задач, например, обработки видео, дизайн-макетов, моделей машинного обучения.

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безопасность

Протокол передачи данных от VK поддерживает проброс дисков, токенов безопасности, например, «Рутокен», принтеров, сканеров, микрофона и видеокамеры из клиентского приложения в виртуальную машину. Таким образом, пользователь с удаленного рабочего места может работать с локальным оборудованием и подключаться к видеоконференциям даже при плохом канале связи.

Для обеспечения безопасности в Cloud Desktop добавлена возможность федеративного доступа по протоколу SAML. Теперь пользователи могут настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) для подключения к рабочим столам. Сервис доступен для всех пользователей VK Cloud, плата только за вычислительные ресурсы облака. Чтобы получить доступ к продукту, необходимо зарегистрироваться на платформе VK Cloud. Также пользователям Cloud Desktop доступен новый образ российской операционной системы Astra Linux по специальной низкой цене.

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