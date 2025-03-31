Платформа для разработчиков GitFlic 4.0.0 умеет искать код по фрагментам

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии платформы GitFlic. Решение доступно в трех форматах: облачном (SaaS), self-hosted и enterprise – для крупных организаций. Релиз GitFlic 4.0.0 является мажорным и содержит множество востребованных опций, которые сделают работу с проектами удобнее. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Теперь можно контролировать среды разработки, находить нужную информацию в проекте и управлять различными конфигурациями развертывания пользовательского кода на каждом этапе жизненного цикла ПО. Новая функциональность поддерживает последовательность и повторяемость развертываний, отслеживает, где какая версия используется. При необходимости можно оперативно «откатить» обновление и защитить конфиденциальные среды от несанкционированного доступа или изменений.

Одно из самых востребованных нововведений – это инструмент для поиска кода по фрагментам, причем как в отдельном проекте (self-hosted), так и во всех сразу (enterprise). Искать нужные участки кода стало проще, что особенно актуально для больших проектов с многими тысячами строк.

Тем, кто переносит свои наработки с зарубежных ресурсов, будет полезен низкоуровневый импорт проектов из GitLab через командную строку (CLI). Он позволяет извлекать данные из БД GitLab и импортировать их в GitFlic. Также возможен множественный импорт, что значительно экономит время при миграции большого количества репозиториев.

Заметный шаг сделан в направлении совместимости с Kubernetes. В версии 4.0.0 есть полноценная поддержка Helm-пакетов и экспериментальная интеграция с Kubernetes, чтобы развертывать GitFlic и раннеры внутри Kubernetes-кластера.

В части безопасности команда GitFlic тоже реализовала ряд улучшений. Начиная с версии 4.0.0 платформа умеет самостоятельно создавать бэкапы через CLI, что упрощает процесс резервного копирования и восстановления информации. В формате self-hosted для администраторов и пользователей принудительно включается двухфакторная аутентификация, а уникальное пользовательское LDAP-поле остается неизменяемым. Кроме того, для варианта enterprise добавлена работа с ключами (fingerprint) для SAML SSO-подключений.

В GitFlic 4.0.0 внесен целый ряд исправлений: решили вопросы с валидацией URL-вебхуков, отображением сабмодулей, загрузкой NuGet-пакетов, созданием веток и тегов, подсчетом размера хранилища и пр.

Как предупреждает вендор, изменения в версии 4.0.0 блокируют обратную совместимость. Пользователи редакции self-hosted вместе с дистрибутивом получат подробную инструкцию по обновлению.

«Выход мажорной версии продукта — это всегда значимое событие. Мы стараемся делать GitFlic не только универсальным и многофункциональным инструментом создания приложений, но и уделяем особое внимание удобству, надежности, безопасности и улучшениям, актуальным для больших команд. Уверен, что свежая функциональность платформы поможет нашим заказчикам достичь новых высот в разработке ПО», — сказал Максим Козлов, технический директор GitFlic.