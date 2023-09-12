Webinar Group защитила своих пользователей с помощью системы двухфакторной аутентификации Multifactor

Компании «Мультифактор» и Webinar Group сообщили об успешном завершении испытаний на совместимость и корректность работы своих продуктов. Теперь пользователи Webinar при входе через SSO (единый вход) могут использовать двухфакторную аутентификацию Multifactor.

Платформа Webinar поддерживает федеративную аутентификацию по протоколу SAML с использованием Multifactor в качестве поставщика учетных записей. Это позволяет централизованно управлять доступом и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к системе за счет многофакторной аутентификации.

Multifactor — это система двухфакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений: RDP, VPN, VDI, SSH и других.

Так как Multifactor не запрашивает и не хранит пароли пользователей, первым фактором аутентификации (логин и пароль) могут выступать следующие поставщики учетных записей: Active Directory, Google, Yandex, локальные пользователи Multifactor (только e-mail), другие внешние SAML-поставщики учетных записей.

Webinar — это экосистема сервисов для всех видов онлайн‑коммуникаций и совместной работы команд. С помощью сервисов Webinar Group можно проводить онлайн-встречи и совещания, вебинары и онлайн-конференции, гибридные мероприятия с трансляциями, а также формировать и запускать онлайн-курсы.