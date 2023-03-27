Новые мониторы Digma DM-MONB2408 и DM-MONB2708 для дома и офиса

Бренд Digma, производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, представляет два новых эргономичных монитора для офиса. Модель DM-MONB2408 с диагональю 24 дюйма подойдет для работы с текстами, таблицами и серфинга в интернете, а 27-дюймовый DM-MONB2708 – для обработки изображений и других задач, где важна высокая степень детализации картинки. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Новинки также отличаются разрешением дисплея. DM-MONB2408 передает изображение в формате Full HD (1920х1080). Разрешение DM-MONB2708 соответствует формату QHD (2560х1440).

Обе модели имеют матовую поверхность экрана, которая предотвращает появление бликов и передает изображение без искажений при любом освещении. Дисплеи мониторов созданы на базе IPS-матрицы. Она обеспечивает реалистичную цветопередачу, широкий цветовой охват, высокую яркость картинки и широкие углы обзора. Это позволит видеть высококачественное изображение и сбоку, и сверху, что практично, когда на дисплей смотрят сразу несколько коллег.

Яркость экрана у DM-MONB2408 составляет 250 кд/м2, у DM-MONB2708 – 350 кд/м2. Фильтр Low Blue Light нивелирует содержание синего цвета в картинке, чтобы защитить глаза от усталости и боли.

Digma DM-MONB2408 и DM-MONB2708

Модели обладают минимальным временем отклика в 5 мс. Частота обновления экрана составляет 75 Гц. Дополнительно в оба устройства встроена технология улучшения изображения AMD FreeSync. Она исключает появление рывков и смазываний при работе с видеоконтентом.

Экраны мониторов окаймляет минимально тонкая черная рамка. Модели постаавляются с подставкой с регулируемой ножкой. Каждый из мониторов можно настроить по степени поворота, высоте или углу наклона экрана. Кроме того, доступен портретный режим: устройство разворачивается на 90 градусов и дисплей фактически повторяет лист бумаги.

У мониторов предусмотрено крепление VESA 100 х 100, чтобы подвесить их на стену или специальный кронштейн и сэкономить место на рабочем столе.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2023 ритейл

К обеим моделям легко подключить различную периферию благодаря наличию необходимых интерфейсов и разъемов на задней панели. С помощью портов HDMI и Display Port монитор можно подсоединить к компьютеру или ноутбуку. Каждая новинка имеет по два разъема USB 2.0 Type-A, предназначенных для подключения периферии (мышей, клавиатур, флешек, web-камер). Предусмотрен разъем minijack 3,5 мм для наушников или колонок.

***

Digma — производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.