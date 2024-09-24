Игровые мониторы Digma c частотой обновления 200 Гц

Бренд Digma, производитель электроники, запустил в продажу новые игровые мониторы серии Overdrive 24P410F с высокой частотой обновления и временем отклика в 1 мс. Новинки подойдут для геймеров, киберспортсменов, киноманов, профессиональных видеомонтажеров и всех, кто работает с большим количеством видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Мониторы имеют диагональ экрана в 23,8 дюйма. Разрешение IPS-матрицы – 1920х1080 пикселей (FullHD). Малое время отклика (1 мс) и высокая частота обновления экрана (200 Гц) выдают игровую направленность устройства и влияют на плавность картинки, что особенно заметно в игровых сценах, а также при просмотре динамичных фильмов. Принадлежность к игровому классу подчеркивает RGB подсветка на задней стороне корпуса. Яркость экрана новых мониторов составляет 300 кд/м². Поверхность покрыта антибликовым покрытием, что позволяет хорошо видеть изображение на экране даже при ярком дневном свете. Фильтр Low Blue Light снижает воздействие синего цвета на глаза и способствует общему снижению утомляемости глаз. Благодаря поддержке синхронизации FreeSync / G-Sync удается избежать разрыва изображения при трансляции и не потреблять лишней мощности компьютера.

Digma Игровые мониторы Digma c частотой обновления 200 Гц

Модели имеют разъемы HDMI и DisplayPort для соединения с компьютером или ноутбуком. Разъем Audio Out позволит подключать наушники или колонки. С помощью крепления VESA можно повесить монитор на кронштейн или прикрепить к нему мини-ПК.

Мониторы Overdrive 24P410F представлены в черном, белом, розовом и голубом цвете. Стоимость устройства начинается от 13 990 руб.