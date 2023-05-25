Новые мониторы Digma Progress с частотой обновления 100 Гц

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, сообщает о запуске новой линейки мониторов Digma Progress для дома и офиса. В нее вошли модели с диагоналями от 22 до 27 дюймов. Благодаря быстрому времени отклика 5 мс и частоте обновления экрана 100 Гц новинки подойдут не только для работы с текстами и графикой, но и для компьютерных игр. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Модель Digma Progress 22A501F с диагональю 22 дюйма – доступное решение для повседневных домашних и офисных задач, а также для развлечений. 24-дюймовый монитор Digma Progress 24P501F подойдет редактирования текстовых документов, обработки фотографий и видео, просмотра фильмов, а также компьютерных игр. Digma Progress 27P501F с диагональю 27 дюймов пригодится тем, кто профессионально занимается анимацией, монтажом видео, 3D-графикой, а также часто играет в компьютерные игры и ценит четкое детализированное изображение.

Все три монитора отображают картинку в разрешении Full HD (1920x1080 пикселей). В Digma Progress 24P501F и Digma Progress 27P501F установлены современные IPS-матрицы, которые отличаются реалистичной цветопередачей, большим цветовым охватом. Модель Digma Progress 22A501F оборудована VA-матрицей. Ее преимущество заключается в высоком уровне контрастности и более глубоком черном цвете, что обеспечивает эффект полного погружения во время игр и просмотра фильмов. Широкий угол обзора в 178 градусов у всех девайсов исключает искажение картинки, если смотреть на нее сбоку, сверху и с других ракурсов.

Digma Progress 27P501F

Показатель времени отклика у каждого устройства составляет всего 5 мс. Это помогает плавно и четко передавать насыщенные динамичные сцены. Высокая частота обновления 100 Гц позволяет с комфортом использовать мониторы для игр и создания видеоконтента: движущееся изображение на экране всегда будет резким и четким. Все новинки поддерживают технологию улучшения изображения AMD FreeSync. Она предотвращает появление на экране разрывов, смазываний и рывков.

Яркость Digma Progress 22A501F и Digma Progress 24P501F составляет 250 кд/м2, а Digma Progress 27P501F – 300 кд/м2. Этих значений достаточно для работы в квартире и офисе с искусственным или естественным освещением. Матовое антибликовое покрытие дисплея убережет глаза от усталости. Устройства оснащены еще двумя технологиями, которые помогут избежать негативного влияния на зрение во время долгого нахождения за компьютером. Фильтр Low Blue Light уменьшает излучение синего спектра и защищает глаза от перенапряжения. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ).

Производитель снабдил каждый из мониторов Digma разъемами VGA, HDMI и DisplayPort, чтобы подключить устройства к ноутбуку, телевизору, игровой консоли или ТВ-приставке. В комплекте к мониторам идут кабели HDMI. Модели имеют по два встроенных динамика.

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У всех новинок можно настроить угол наклона экрана. Это позволит снизить нагрузку на мышцы шеи и на глаза. С помощью крепления VESA можно подвесить монитор на стену или специальный кронштейн, чтобы освободить место на рабочем столе.

Приобрести мониторы можно в интернет-магазинах.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Компания существует на российском рынке с 2005 г. Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшн-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции. Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.