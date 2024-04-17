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HIPER расширяет линейку мониторов: в продажу поступили две модели с диагональю 32 дюйма

Бренд HIPER, поставщик решений для бизнеса, представляет две новинки в категории мониторы. В продажу поступили игровой монитор HIPER Gaming HB3202 и офисный HIPER ProView HB3201. Об этом CNews сообщили представители HIPER.

Игровой монитор с RGB-подсветкой Gaming HB3202 выполнен в черном матовом цвете. Вокруг экрана расположены тонкие рамки, которые отвечают за стильный и современный внешний вид. Основанием устройства выступает подвижная и лаконичная подставка, которая не займет много места на столе. Также модель оснащена встроенным блоком питания.

У монитора большой 32-дюймовый экран на IPS-матрице, которая отвечает за яркую картинку. Четкость изображения обеспечивает разрешение 2K (2560x1440 пикселей). Благодаря частоте обновления 165 Гц и времени отклика 1 мс, устройство идеально подходит для игр. Технология FreeSync обеспечивает плавную смену кадров без разрывов и зависаний, что особенно важно при динамичных сценах. Углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали позволяют комфортно смотреть на экран практически под любым углом.

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HIPER расширяет линейку мониторов

Подставка монитора позволяет регулировать дисплей: можно поднимать и опускать, переводить в портретный режим, а также отклонять. Такой широкий функционал помогает подобрать наиболее удобное положение для просмотра.

Модель предоставляет широкий выбор разъемов: порт HDMI версии 2.1, DisplayPort версии 1.4, а также USB-хаб, Type-C, выход под наушники. Порт Type-C поддерживает передачу видеосигнала и зарядку Power delivery мощностью 65 Вт, таким образом можно подключить монитор к ноутбуку всего одним кабелем и ноутбук будет заряжаться от монитора. USB-хаб позволяет подключить до двух USB-устройств, например, мышь, клавиатуру, флешку или принтер.

Есть два встроенных динамика мощностью 3 Вт каждый. Также устройство оснащено креплением VESA, которое помогает легко и удобно подвесить устройство на кронштейн. Для безопасности предусмотрен Kensigton lock.

В комплект поставки входят все необходимые провода для работы: кабель питания, HDMI кабель, DP кабель, USB-B кабель.

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Облака

Монитор ProView HB3201 со встроенным блоком питания — это стильная новинка с диагональю 32 дюйма в черном лаконичном корпусе с эргономичной подставкой, которая поможет спрятать все лишние провода.

Матовый экран выполнен на основе IPS-матрицы с разрешением 2K и частотой обновления 75 Гц. Монитор обладает широкими углами обзора и высокой цветопередачей. Время отклика оптимально для решения стандартных офисных задач – 5 мс. Монитор поддерживает технологию FreeSync, которая отвечает за плавность изображения, и технологию Low Blue Light, которая снижает излучение синего спектра, чтобы глаза меньше уставали при долгой работе за монитором.

У монитора есть все необходимые разъемы: два порта HDMI версии 1.4, два DisplayPort версии 1.2, аудиовыход 3.5 мм. Также устройство имеет 2 встроенных динамика мощностью 3 Вт каждый, крепление типа VESA и Kensington lock.

Товары уже доступны для покупки в «Ситилинк».

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