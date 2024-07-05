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Новые игровые мониторы Digma Overdrive с частотой обновления 180 Гц

Бренд Digma, производитель электроники, запустил в продажу новые модели серии игровых мониторов Overdrive - 24P511F и 27P511F. Мониторы имеют высокую частоту обновления экрана в 180 Гц, а также минимальное время отклика 1 мс. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Мониторы Digma Overdrive предназначены для геймеров. Данные модели подойдут для динамичных игр и просмотра современных фильмов благодаря минимальной задержке изображения.

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Digma
Новые игровые мониторы Digma Overdrive с частотой обновления 180 Гц

Устройства доступны в продаже в двух диагоналях: 23,8 и 27 дюймов. Разрешение – Full HD, матрица – IPS, яркость – 250 кд/м2, углы обзора – 178 градусов. Поддержка адаптивной синхронизации FreeSync/G-Sync позволяет избежать разрывов изображения.

Поверхность экрана покрыта антибликовым покрытием, что позволяет хорошо видеть изображение на экране даже при ярком дневном свете. Функция Low Blue Light отфильтровывает излучение синего цвета на глаза, снижая нагрузку на зрение и способствует снижению утомляемости.

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Цифровизация

Мониторы оснащены динамиками, при необходимости можно дополнительно подключить колонки или наушники через разъем Audio Out. Обе модели Digma Overdrive имеют разъемы DisplayPort и HDMI для соединения с компьютером, ноутбуком или игровой приставкой. В комплекте каждого устройства есть внешний блок питания и кабель Displayport.

Стоимость устройств составляет от 13 990 и 15 990 руб., в зависимости от модели.

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