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Digma выпустила новые 4K-мониторы с 27-дюймовым экраном

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, пополнил линейку мониторов двумя эргономичными новинками с 27-дюймовым экраном, поддержкой 4K и целым рядом полезных функций. Модель DM-MONG2740 подойдет опытным геймерам и киберспортсменам, а DM-MONB2709 — сотрудникам, которые работают с компьютерной графикой, фотографиями и видео в высоком разрешении.

Размер диагонали экрана в 27 дюймов в сочетании с высоким разрешением 4K (3840x2160 пикселей) и соотношением сторон 16:9 делает новые мониторы Digma универсальным решением для большинства игр и офисных задач. Минимальная толщина рамок у дисплея поможет геймерам лучше погрузиться в события в виртуальном мире. Сотрудникам пригодится достаточно большое экранное пространство для работы в ресурсоемких приложениях с большим количеством окон и элементов пользовательского интерфейса.

В обоих дисплеях используется IPS-матрица. Она отличается от других наиболее реалистичной цветопередачей, красочным и насыщенным изображением, а также широким цветовым охватом. Каждое устройство поддерживает 16,7 млн цветов. Угол обзора в 178 градусов позволяет просматривать картинку на экране с любого ракурса (сбоку, сверху и т.п.), изображение всегда будет в высоком качестве.

Благодаря поддержке технологий синхронизации кадров AMD FreeSync и Nvidia G-Sync новые модели передают плавный и последовательный видеоряд без задержек, размытия и визуальных искажений. Это необходимо для комфортной работы с видеомонтажом и просмотра видеороликов в высоком разрешении, а также для прохождения компьютерных игр с динамичным развитием событий, где важна скорость реакции.

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Фото: Digma

Чтобы защитить зрение пользователей от утомления после многочасовой игры или долгой работы, производитель снабдил мониторы Digma полезными функциями. Фильтр Low Blue Light снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы избежать негативного воздействия на глаза. Технология Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ).

Игровой монитор DM-MONG2740 отличается высокой яркостью в 400 кд/м2. Изображение всегда будет четким, даже если на экран попадет солнечный свет или рядом включена настольная лампа. Высокая частота обновления в 144 Гц и быстрое время отклика в 5 мс делают новинку подходящей для шутеров, аркад, гоночных симуляторов и других экшн-игр. Устройство позволит геймерам получить удовольствие от высокого качества картинки и плавной передачи изображения без смазываний.

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Импортозамещение

DM-MONB2709 обладает высокой яркостью в 350 кд/м2, и на нем комфортно работать при любом освещении дома и в офисе. Частота обновления в 60 Гц в сочетании с временем отклика в 5 мс подойдет для профессиональной работы с монтажом видео, 3D-графикой, VR и для обработки фотографий. Режим Multi Window/PIP («картинка в картинке») позволит просматривать на мониторе DM-MONB2709 одновременно два или несколько типов контента, открывая на одном экране дополнительные окна с видео, графикой, приложениями или многим другим. Такой же режим доступен и у модели DM-MONG2740: например, в основном окне можно смотреть, как стример играет в прямом эфире, а в дополнительном – видеть самого человека и его эмоции.

Обе новинки снабжены полным комплектом необходимых портов. В наличии два привычных USB-хаба (Type-A), по одному USB Type-B и USB Type-C с возможностью быстрой зарядки мощностью до 65Вт, разъем для наушников или колонок minijack 3,5 мм, разъемы HDMI и DisplayPort для подключения монитора к ноутбуку, телевизору, игровой консоли или ТВ-приставке. Обе модели поставляются с кабелями DisplayPort, USB Type-B и USB Type-C.

Регулировка обоих дисплеев по высоте и углу наклона, а также по повороту (портретный режим) поможет пользователям настроить девайсы от Digma так, как им хочется. Например, вертикальный режим более удобен для чтения документов, просмотра PDF-файлов, редактирования программного кода – не придется часто скроллить экран. В моделях предусмотрена возможность подсоединить настенное крепление VESA.

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