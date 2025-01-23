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Мониторы Digma Pro Action с технологией mini-LED

Бренд электроники Digma Pro представляет новые модели мониторов премиального сегмента Action S и М. Технология Mini-LED, обеспечивает высокое качество изображения с увеличенной контрастностью и глубоким черным цветом. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Мониторы имеют одинаковую диагональ – 27 дюймов. Модель S оснащена IPS-матрицей с разрешением QuadHD (2560х1440), а модель М имеет разрешение Ultra HD 4K (3840x2160). Благодаря углам обзора в 178° изображение видно с любого ракурса. Яркость экрана 450 кд/м2 поможет работать за монитором при любом освещении – даже яркий солнечный свет не станет помехой. 576 светодиодов локальной подсветки передают более качественное изображение, которое может одновременно отображать яркий свет и густую темноту. Обе модели получили высокую частоту обновления: 180 Гц у Action S и 160 Гц у Action M.

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Digma Pro
Digma Pro Action

Минимальное время отклика 1 мс позволит быстро реагировать на происходящее в самых динамичных моментах современных игр. Есть поддержка функций AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, которые обеспечивают плавный эффект погружения без разрывов и позволяют забыть о пропуске кадров.

Технология защиты зрения Flicker Free устраняет мерцание экрана. Фильтр Low Blue Light позволяет уменьшить влияние синего излучения на глаза. Экраны обоих мониторов имеют антибликовое покрытие, благодаря которому можно комфортно работать при ярком солнечном свете.

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Облака

Новинки оснащены регулируемой подставкой – пользователь сможет настроить высоту экрана и его наклон (-5°/+20°). Присутствует портретный режим, позволяющий оптимизировать рабочее пространство, а также крепление VESA 100x100, при необходимости можно использовать кронштейн.

Мониторы выполнены в строгом и минималистичном дизайне, цвет корпуса – черный. Обе модели оснащены разъемами HDMI, Display Port и аудиовыходом. При этом модель Action M дополнительно оснащена разъемом USB-C c поддержкой функции Power Delivery на 65 Вт, а также USB-хабом. Стоимость устройств начинается от 36 990 руб.

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