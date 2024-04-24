Обновление серии мониторов DIGMA Progress

Бренд DIGMA, производитель высокотехнологичной электроники, обновил серию мониторов для дома и офиса тремя новыми практичными моделями с высокой частотой обновления экрана и низким временем отклика. Об этом CNews сообщили представители DIGMA.

Модель Progress 32A501U имеет VA-матрицу и диагональ экрана в 31,5 дюйма. Особенность данной матрицы заключается в глубине черного цвета и высококачественной цветопередаче. Разрешение: 3840х2160, частота обновления – 60 Гц. Благодаря высокому коэффициенту контрастности 3000:1 на экране возможно разглядеть самые мелкие объекты. Модель имеет низкое время отклика – 4 м/с, что позволяет смотреть динамичные спортивные трансляции и фильмы.

Монитор Progress 32P501Q оснащён IPS-матрицей, диагональ экрана – 31,5 дюйма. Частота обновления – 75 Гц. Разрешение экрана 2560х1440. Статистическая контрастность – 1 200:1. Данная модель подойдёт для выполнения ежедневных задач дома или в офисе.

Монитор Progress 27P501Q представлен с диагональю экрана в 27 дюймов и высокой частотой обновления экрана – 100 Гц. Тип матрицы – IPS. Разрешение экрана – 2560х1440. Время отклика – 5 мс. Статистическая контрастность – 1000:1. Высокая частота обновления экрана и время отклика позволяют получить плавную и четкую передачу динамичных сцен в играх, а также хорошо подойдут для работы с мультимедийным контентом.

Каждая модель получила широкие углы обзора 178 градусов. Это позволяет видеть изображение с разных ракурсов без потери цвета. Пользоваться новинками будет комфортно как при естественном, так и искусственном освещении. Яркость всех мониторов составляет 300кд/м2. Цветовой охват – 16,7 миллионов цветов. Поверхность дисплея у всех моделей сделана полуматовой, чтобы защитить экран от бликов, а глаза от усталости. Технология Low Blue Light отфильтровывает излучение вредного синего цвета в картинке, а функция Flicker Free устраняет эффект мерцания экрана (широтно-импульсную модуляцию, ШИМ). Это помогает снизить нагрузку на зрение для пользователей, которые проводят много времени за компьютером.

Все модели имеют два разъема для HDMI, а также разъем minijack 3,5 мм для подключения наушников. У каждого монитора настраивается угол наклона экрана. С помощью крепления VESA 75 х 75 устройство легко установить на специальный кронштейн или закрепить на стене.

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DIGMA – российский бренд высокотехнологичных цифровых устройств и электроники для дома и офиса. Владельцем торговой марки DIGMA и официальным дистрибьютором является группа компаний Merlion.